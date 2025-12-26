Львів також опинився під снігом: казкові фото зимового міста

Сніг під вечір 26 грудня також пішов і у Львові. На вулицях міста вже працює понад 40 одиниць снігоприбиральної техніки.

Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу та Львівська міська рада.

До теми Деякі області накриє сніг, місцями ожеледиця та сильні вітри: погода в Україні 27 грудня

Яким був сніг у Львові 26 грудня?

Сніг у Львові пішов приблизно після 16 години. У деяких районах міста погіршилася видимість, сам сніг швидко почав накривати дахи будинків та асфальт.

У Львові випав сніг 26 грудня / Фото Наталі Боднар та Ірини Сторожук, 24 Канал

Також у Львові засипало й трамвайні колії. Загалом у місті утворилася справжня зимова магія з білою порошиною, саме те, що й потрібно після різдвяних свят.

Львів засніжило / Фото Емала Набі, 24 Канал

У Львівській міській раді повідомили, що у Львівській міській територіальній громаді станом на 16:45 на прибиранні вулиць працює 44 одиниці спеціальної техніки, а саме: 22 піскорозкидачі, 14 підмітальних машин і 8 навантажувачів.

За потреби кількість спецтехніки у місті збільшать.

Яким був сніг у Львові 26 грудня / Відео Наталі Боднар, 24 Канал

Коли ще очікувати сніг у Львові?