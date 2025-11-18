Укр Рус
24 Канал Новости Украины На пограничные Львовщины – "настоящая зима": в ГПСУ показали заснеженные виды
18 ноября, 19:39
2

На пограничные Львовщины – "настоящая зима": в ГПСУ показали заснеженные виды

Дария Черныш
Основные тезисы
  • На пограничные Львовщины зафиксировано снижение температуры и заснежение территории.
  • Пограничники напоминают о соблюдении правил пребывания и призывают не нарушать границу.

На приграничье Львовской области зафиксировали снижение температуры и осадки. Пограничники напоминают о необходимости соблюдения правил пребывания в таких местностях.

Фото заснеженных территорий показали в Госпогранслужбе, передает 24 Канал.

Смотрите также Зима уже близко: во Львове, Буковеле и на Прикарпатье выпал снег

Как выглядит заснеженная Львовщина?

На львовском пограничном участке 18 ноября "началась зима". Пограничники сообщили, что там похолодало, а время от времени густые туманы окутывают местность.

Приграничье Львовщины в снегу 18 ноября / Фото ГПСУ

Пограничники советуют путешественникам придерживаться официально обозначенных маршрутов.

В ГПСУ отметили, что находиться на границе стоит только с соблюдением определенных правил. Также призвали не нарушать границу.

Что известно о снеге в Украине?

  • Ночью 18 ноября во Львове, а также в нескольких районах области, выпал снег. Часть Львовщины уже почувствовала зиму, хотя температуры остаются плюсовыми.

  • Утром осадки зафиксировали и на Прикарпатье. Местные жители рассказали 24 Каналу, что снег шел, но сразу таял.

  • 19 и 22 ноября в центральных, северных, западных и Одесской областях ожидаются дожди, а в северо-западных регионах – мокрый снег.