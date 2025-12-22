Укр Рус
Будет ли снег на Рождество в Украине: синоптик ответила, где и какие осадки ждать
22 декабря, 08:00
Будет ли снег на Рождество в Украине: синоптик ответила, где и какие осадки ждать

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • На Рождество в Украине ожидается незначительный мокрый снег, преимущественно в западных областях.
  • По всей стране возможны туманы, поэтому рекомендуется быть осторожными на дорогах.

Сильного снега во время рождественских праздников пока не ожидается. Лишь в отдельных областях местами возможны незначительные осадки в виде мокрого снега, которые будут сопровождаться дождем.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Смотрите также Где выпадут дождь и снег в Украине

Выпадет ли снег на Рождество 2025?

Наталья Птуха объяснила, что из-за похолодания, которое начнется в Украине с 24 декабря, местами возможен снег, но незначительный. Только в большинстве западных областей в этот период ожидается небольшой мокрый снег и дождь.

На остальной территории, по ее словам, осадков не предвидится. Погода будет оставаться влажной, из-за чего возможна морось и может что-то "пролетать", но устойчивого снежного покрова, несмотря на это, ожидать пока не стоит.

Сейчас стоит обратить внимание, что у нас есть туманы, и не только в ночные и утренние часы, но и во многих областях они остаются и днем. Поэтому я советую быть осторожными на дорогах и следить за новыми предупреждениями от наших гидрометеорологических организаций, 
– отметила она на фоне повышенной влажности.

Когда ожидать похолодания?

  • Синоптик Виталий Постригань также сообщал, что с началом новой недели Украину ждет "резкий провал в арктический холод". Он тоже рассказывал, что несмотря на это, установления устойчивого снежного покрова не будет.

  • Кроме вышеупомянутого, отмечали, что в целом эта неделя обещает быть по-зимнему прохладной, поскольку в дневные и ночные часы, то есть в течение суток температура воздуха все же может опускаться ниже нуля.

  • Вера Балабух в свою очередь сообщала, что температура на рождественские и новогодние праздники несколько упадет. Впрочем, показатели, которые ожидаются в этот период, до сих пор будут достаточно теплыми, как для зимнего месяца.