Будет ли снег на Рождество в Украине: синоптик ответила, где и какие осадки ждать

Сильного снега во время рождественских праздников пока не ожидается. Лишь в отдельных областях местами возможны незначительные осадки в виде мокрого снега, которые будут сопровождаться дождем.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Выпадет ли снег на Рождество 2025?

Наталья Птуха объяснила, что из-за похолодания, которое начнется в Украине с 24 декабря, местами возможен снег, но незначительный. Только в большинстве западных областей в этот период ожидается небольшой мокрый снег и дождь.

На остальной территории, по ее словам, осадков не предвидится. Погода будет оставаться влажной, из-за чего возможна морось и может что-то "пролетать", но устойчивого снежного покрова, несмотря на это, ожидать пока не стоит.

Сейчас стоит обратить внимание, что у нас есть туманы, и не только в ночные и утренние часы, но и во многих областях они остаются и днем. Поэтому я советую быть осторожными на дорогах и следить за новыми предупреждениями от наших гидрометеорологических организаций,

– отметила она на фоне повышенной влажности.

Когда ожидать похолодания?