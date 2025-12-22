Будет ли снег на Рождество в Украине: синоптик ответила, где и какие осадки ждать
- На Рождество в Украине ожидается незначительный мокрый снег, преимущественно в западных областях.
- По всей стране возможны туманы, поэтому рекомендуется быть осторожными на дорогах.
Сильного снега во время рождественских праздников пока не ожидается. Лишь в отдельных областях местами возможны незначительные осадки в виде мокрого снега, которые будут сопровождаться дождем.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Смотрите также Где выпадут дождь и снег в Украине
Выпадет ли снег на Рождество 2025?
Наталья Птуха объяснила, что из-за похолодания, которое начнется в Украине с 24 декабря, местами возможен снег, но незначительный. Только в большинстве западных областей в этот период ожидается небольшой мокрый снег и дождь.
На остальной территории, по ее словам, осадков не предвидится. Погода будет оставаться влажной, из-за чего возможна морось и может что-то "пролетать", но устойчивого снежного покрова, несмотря на это, ожидать пока не стоит.
Сейчас стоит обратить внимание, что у нас есть туманы, и не только в ночные и утренние часы, но и во многих областях они остаются и днем. Поэтому я советую быть осторожными на дорогах и следить за новыми предупреждениями от наших гидрометеорологических организаций,
– отметила она на фоне повышенной влажности.
Когда ожидать похолодания?
Синоптик Виталий Постригань также сообщал, что с началом новой недели Украину ждет "резкий провал в арктический холод". Он тоже рассказывал, что несмотря на это, установления устойчивого снежного покрова не будет.
Кроме вышеупомянутого, отмечали, что в целом эта неделя обещает быть по-зимнему прохладной, поскольку в дневные и ночные часы, то есть в течение суток температура воздуха все же может опускаться ниже нуля.
Вера Балабух в свою очередь сообщала, что температура на рождественские и новогодние праздники несколько упадет. Впрочем, показатели, которые ожидаются в этот период, до сих пор будут достаточно теплыми, как для зимнего месяца.