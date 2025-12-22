Чи буде сніг на Різдво в Україні: синоптикиня відповіла, де та які опади чекати

Сильного снігу під час різдвяних свят наразі не очікується. Лише в окремих областях подекуди можливі незначні опади у вигляді мокрого снігу, які супроводжуватимуться дощем.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Чи випаде сніг на Різдво 2025?

Наталія Птуха пояснила, що через похолодання, яке почнеться в Україні з 24 грудня, подекуди можливий сніг, але незначний. Лише у більшості західних областей у цей період очікується невеликий мокрий сніг та дощ.

На решті території, за її словами, опадів не передбачається. Погода залишатиметься вологою, через що можлива мряка і може щось "пролітати", але сталого снігового покриву, попри це, очікувати наразі не варто.

Нині варто звернути увагу, що в нас є тумани, і не лише в нічні та ранкові години, але й у багатьох областях вони залишаються і вдень. Тому я раджу бути обережними на дорогах і стежити за новими попередженнями від наших гідрометеорологічних організацій,

– зауважила вона на тлі підвищеної вологості.

Коли очікувати похолодання?