Чи буде сніг на Різдво в Україні: синоптикиня відповіла, де та які опади чекати
- На Різдво в Україні очікується незначний мокрий сніг, переважно в західних областях.
- По всій країні можливі тумани, тому рекомендується бути обережними на дорогах.
Сильного снігу під час різдвяних свят наразі не очікується. Лише в окремих областях подекуди можливі незначні опади у вигляді мокрого снігу, які супроводжуватимуться дощем.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Чи випаде сніг на Різдво 2025?
Наталія Птуха пояснила, що через похолодання, яке почнеться в Україні з 24 грудня, подекуди можливий сніг, але незначний. Лише у більшості західних областей у цей період очікується невеликий мокрий сніг та дощ.
На решті території, за її словами, опадів не передбачається. Погода залишатиметься вологою, через що можлива мряка і може щось "пролітати", але сталого снігового покриву, попри це, очікувати наразі не варто.
Нині варто звернути увагу, що в нас є тумани, і не лише в нічні та ранкові години, але й у багатьох областях вони залишаються і вдень. Тому я раджу бути обережними на дорогах і стежити за новими попередженнями від наших гідрометеорологічних організацій,
– зауважила вона на тлі підвищеної вологості.
Коли очікувати похолодання?
Синоптик Віталій Постригань також повідомляв, що з початком нового тижня Україну чекає "різкий провал в арктичний холод". Він теж розповідав, що попри це, встановлення стійкого снігового покриву не буде.
Крім вищезгаданого, зазначали, що загалом цей тиждень обіцяє бути по-зимовому прохолодним, оскільки в денні та нічні години, тобто протягом доби температура повітря все ж може опускатися нижче нуля.
Віра Балабух своєю чергою повідомляла, що температура на різдвяні та новорічні свята дещо впаде. Утім, показники, які очікуються у цей період, досі будуть вдосталь теплими, як для зимового місяця.