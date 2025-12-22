Укр Рус
Чи буде сніг на Різдво в Україні: синоптикиня відповіла, де та які опади чекати
22 грудня, 08:00
Чи буде сніг на Різдво в Україні: синоптикиня відповіла, де та які опади чекати

Маргарита Волошина
Основні тези
  • На Різдво в Україні очікується незначний мокрий сніг, переважно в західних областях.
  • По всій країні можливі тумани, тому рекомендується бути обережними на дорогах.

Сильного снігу під час різдвяних свят наразі не очікується. Лише в окремих областях подекуди можливі незначні опади у вигляді мокрого снігу, які супроводжуватимуться дощем.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Дивіться також Де випадуть дощ і сніг в Україні 

Чи випаде сніг на Різдво 2025?

Наталія Птуха пояснила, що через похолодання, яке почнеться в Україні з 24 грудня, подекуди можливий сніг, але незначний. Лише у більшості західних областей у цей період очікується невеликий мокрий сніг та дощ. 

На решті території, за її словами, опадів не передбачається. Погода залишатиметься вологою, через що можлива мряка і може щось "пролітати", але сталого снігового покриву, попри це, очікувати наразі не варто. 

Нині варто звернути увагу, що в нас є тумани, і не лише в нічні та ранкові години, але й у багатьох областях вони залишаються і вдень. Тому я раджу бути обережними на дорогах і стежити за новими попередженнями від наших гідрометеорологічних організацій, 
– зауважила вона на тлі підвищеної вологості.

Коли очікувати похолодання?

  • Синоптик Віталій Постригань також повідомляв, що з початком нового тижня Україну чекає "різкий провал в арктичний холод". Він теж розповідав, що попри це, встановлення стійкого снігового покриву не буде.

  • Крім вищезгаданого, зазначали, що загалом цей тиждень обіцяє бути по-зимовому прохолодним, оскільки в денні та нічні години, тобто протягом доби температура повітря все ж може опускатися нижче нуля.

  • Віра Балабух своєю чергою повідомляла, що температура на різдвяні та новорічні свята дещо впаде. Утім, показники, які очікуються у цей період, досі будуть вдосталь теплими, як для зимового місяця.