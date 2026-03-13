Действительно ли в Украине в ближайшие дни снова будет снег: синоптики дали четкий ответ
- Синоптики опровергли информацию о значительных снегопадах в ближайшие дни.
- Прогнозируется лишь незначительное снижение температуры, местами возможен небольшой дождь с мокрым снегом без значимых изменений погоды.
В сети появились новости с заголовками, что в ближайшие дни "Украину снова засыплет снегом". Подобные формулировки являются манипулятивными и не соответствуют реальному прогнозу погоды.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Ожидать ли в Украине снега в ближайшие дни?
Синоптики отметили, что отдельные медиа продолжают использовать кликбейтные заголовки, преувеличения и искажения информации относительно информации о погоде, что вводит людей в заблуждение.
"Особенно обидно видеть подобные публикации сейчас, когда украинцы и без того находятся в состоянии постоянного информационного стресса", – объяснили метеорологи.
Обратите внимание! Единственным уполномоченным учреждением, предоставляющим официальные прогнозы погоды в Украине, является Украинский гидрометеорологический центр. Их прогнозы базируются на метеорологических расчетах, международных моделях и профессиональном анализе синоптиков.
По прогнозам синоптиков, ближайшими выходными ожидается лишь незначительное снижение температуры на 2 – 4 градуса от нынешних показателей. При этом над большинством областей Украины продолжит господствовать сухая солнечная погода.
16 марта днем на востоке, а 17 – 18 марта и на юго-востоке и крайнем западе страны местами прогнозируют небольшой дождь, ночью местами возможно сочетание с мокрым снегом.
При этом температуры будут оставаться преимущественно плюсовыми, поэтому никакого "засыпания снегом" или опасного ухудшения погоды не прогнозируется,
– отметили в Укргидрометцентре.
Синоптики также отметили, что Украинский гидрометеорологический центр ежедневно информирует о реальной синоптической ситуации и заблаговременно предупреждает о значимых изменениях погоды.
Чего ждать от погоды со следующей недели?
Начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань отметил, что с понедельника, 16 марта, согласно предварительным прогнозам, на погоду начнут влиять атмосферные фронты южного циклона. Поэтому солнца станет меньше, пройдут отдельные дожди, а дневная температура снизится до 5 – 10 градусов тепла.
Уже примерно с 18 марта, по данным синоптиков, погодные условия начнут улучшаться на большинстве территории Украины. Температура снова постепенно повысится, а количество осадков уменьшится.