Чи дійсно в Україні найближчими днями знову буде сніг: синоптики дали чітку відповідь
- Синоптики спростували інформацію про значні снігопади найближчими днями.
- Прогнозується лише незначне зниження температури, місцями можливий невеликий дощ з мокрим снігом без значущих змін погоди.
У мережі з'явилися новини із заголовками, що найближчими днями "Україну знову засипле снігом". Подібні формулювання є маніпулятивними та не відповідають реальному прогнозу погоди.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Цікаво Де пригріє до +20, і чи закінчаться нарешті морози: прогноз погоди на 13 березня
Чи очікувати в Україні снігу найближчими днями?
Синоптики зазначили, що окремі медіа продовжують використовувати клікбейтні заголовки, перебільшення та викривлення інформації стосовно інформації про погоду, що вводить людей в оману.
"Особливо прикро бачити подібні публікації зараз, коли українці й без того перебувають у стані постійного інформаційного стресу", – пояснили метеорологи.
Зверніть увагу! Єдиною уповноваженою установою, що надає офіційні прогнози погоди в Україні, є Український гідрометеорологічний центр. Їхні прогнози базуються на метеорологічних розрахунках, міжнародних моделях та професійному аналізі синоптиків.
За прогнозами синоптиків, найближчими вихідними очікується лише незначне зниження температури на 2 – 4 градуси від нинішніх показників. При цьому над більшістю областей України продовжить панувати суха сонячна погода.
16 березня вдень на сході, а 17 – 18 березня і на південному сході та крайньому заході країни місцями прогнозують невеликий дощ, вночі подекуди можливе поєднання з мокрим снігом.
При цьому температури залишатимуться переважно плюсовими, тож жодного "засипання снігом" чи небезпечного погіршення погоди не прогнозується,
– зауважили в Укргідрометцентрі.
Синоптики також наголосили, що Український гідрометеорологічний центр щодня інформує про реальну синоптичну ситуацію та завчасно попереджає про значущі зміни погоди.
Чого чекати від погоди з наступного тижня?
Начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань зазначив, що з понеділка, 16 березня, згідно з попередніми прогнозами, на погоду почнуть впливати атмосферні фронти південного циклону. Тому сонця стане менше, пройдуть окремі дощі, а денна температура знизиться до 5 – 10 градусів тепла.
Уже приблизно з 18 березня, за даними синоптиків, погодні умови почнуть покращуватися на більшості території України. Температура знову поступово підвищиться, а кількість опадів зменшиться.