Зима пришла на юг: Одесскую область покрыло снегом

Ночь на 19 ноября принесла в Одесскую область настоящую зимнюю атмосферу. В некоторых районах области снег выпал впервые за сезон, укрыв землю белым покровом.

Местные жители уже успели поделиться видео заснеженных улиц и дворов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

Как зима наведалась на юг Украины?

В городе Балта первый снег выпал еще в ночь на среду. Улицы покрылись тонким, но равномерным слоем белого снега. Температура воздуха держалась в пределах +1.

Снег также выпал в Подольске, покрыв крыши домов и городские дороги.

Для Одесской области такая ранняя зима – явление редкое, ведь обычно холодный сезон начинается позже, а температура остается относительно мягкой.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни воздух продолжит охлаждаться, а на юге возможны ночные заморозки. Водителям и пешеходам советуют быть осторожными: первый снег делает дороги скользкими, а ночные и вечерние заморозки могут создавать дополнительную опасность.

Первый снег также выпал в Полтаве.

