Зима прийшла на південь: Одещину вкрило снігом
- На Одещині та в Полтаві випав перший сніг, що є рідкісним явищем для цього регіону в середині листопада.
- Синоптики попереджають про можливі нічні заморозки та слизькі дороги, закликаючи водіїв і пішоходів бути обережними.
Ніч на 19 листопада принесла на Одещину справжню зимову атмосферу. У деяких районах області сніг випав вперше за сезон, вкривши землю білим покривом.
Місцеві жителі вже встигли поділитися відео засніжених вулиць і дворів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.
Як зима навідалася на південь України?
У місті Балта перший сніг випав ще в ніч на середу. Вулиці вкрилися тонким, але рівномірним шаром білого снігу. Температура повітря трималася в межах +1.
Сніг також випав у Подільську, покривши дахи будинків і міські дороги.
Для Одещини така рання зима – явище рідкісне, адже зазвичай холодний сезон починається пізніше, а температура залишається відносно м’якою.
Синоптики попереджають, що найближчими днями повітря продовжить охолоджуватися, а на півдні можливі нічні заморозки. Водіям та пішоходам радять бути обережними: перший сніг робить дороги слизькими, а нічні і вечірні заморозки можуть створювати додаткову небезпеку.
Перший сніг також випав у Полтаві.
Перший сніг випав на Львівщині
На прикордонні Львівщині зафіксовано зниження температури та засніження території.
У ДПСУ наголосили, що перебувати на прикордонні варто лише з дотриманням певних правил. Також закликали не порушувати кордон.