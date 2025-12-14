Снежный апокалипсис в Саратовской области: повреждены ЛЭП, машини замело по крышу
- В Саратовской области России сильный снегопад и метель заблокировали несколько дорог, вызвав перебои со светом в 205 населенных пунктах.
- Спасатели спасли около 150 человек, а движение ограничено на шести федеральных трассах.
Саратовскую область в России накрыла непогода 14 декабря. Из-за сильного снегопада и метели там заблокированы несколько дорог и есть перебои с электроснабжением.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское росСМИ "РИА Новости" и местные телеграмм-каналы.
Какие последствия непогоды в России?
Как пишут местные, самая сложная ситуация сложилась под Энгельсом на трассе в направлении границы с Казахстаном. Там машины замело снегом почти полностью. Отмечается, что россияне более 12 часов заблокированы на трассе из-за снега.
Также в Волгоградской области образовалась пробка на пять километров. Подобные проблемы с движением есть и в Челябинской области и Башкортостане.
Пробка в результате непогоды в России: смотрите видео
Кроме того, как сообщили росСМИ, из-за непогоды в 205 населенных пунктах повреждены линии электропередач. В самом Саратове ураган повалил деревья и разрушил до 14 крыш.
Ситуация на дорогах России: смотрите видео
По данным российских спасателей, им удалось спасти около 150 человек, среди которых 34 ребенка.
Метель накрыла Саратовскую область: смотрите видео
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что ограничивали движение на шести федеральных трассах. А оперативные службы якобы работают в усиленном режиме.
Какая непогода накрывала другие страны?
В штате Вашингтон произошли масштабные наводнения. Там вводили чрезвычайное положение. Стихия уничтожила мосты и жилые дома, есть пропавшие без вести. Уровень воды в реках достиг исторических максимумов.
Также вблизи побережья японской префектуры Аомори зафиксировали землетрясение. Оно произошло на глубине примерно 50 километров. Метеорологи предупреждали о возможной угрозе цунами.