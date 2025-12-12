Пес случайно сел в поезд, а его высадили в 35 километрах от дома: в сети возмутились
- Собака случайно села на поезд из Буковеля в Киев.
- Животное высадили в Яремче.
- Позже владелец сообщил, что пес уже дома.
На Ивано-Франковщине собака породы лайка случайно села на поезд из Буковеля в Киев. Животное высадили за десятки километров от дома.
Инцидент произошел на станции Татаров – Буковель. Поезд простоял там всего несколько минут. Как раз в это время собака зашла внутрь, и никто этого не увидел. Историю о псе-путешественнике рассказали в TikTok на аккаунте _sqsp, передает 24 Канал.
Что известно о судьбе собаки, который путешествовал из Буковеля в Киев?
Только, когда подвижной состав начал движение, животное заметили в вагоне. Его покормили, а затем высадили на станции Яремче. Это примерно в 35 километрах от места, где собака села в поезд.
В соцсетях люди начали распространять сообщения с просьбой найти владельцев собаки.
Впоследствии хозяин связался с зооволонтерами и сказал, что собака уже вернулась домой.
Между тем многие пользователи возмутились, что животное высадили далеко от места, где она потерялась, не попытавшись сразу найти ее хозяев.
Собаку высадили в Яремче (в 35 километрах от места жительства). Не верю, что ни один из пассажиров не видел, как собака села в вагон!,
– написал аккаунт happy_animal_paws, который занимается поиском приюта для животных.
Многие выразили удивление, что собака могла попасть в поезд незамеченной проводниками. Люди требовали от Укрзализныци надлежащей реакции.
Обратите внимание! В "Укрзализныце" "УП. Жизнь" рассказали, что устанавливают детали инцидента. Компания обратилась к автору видео, но она пока не ответила.
Пес вынужденно отправился в украинскую столицу: смотрите видео
