Пес случайно сел в поезд, а его высадили в 35 километрах от дома: в сети возмутились

На Ивано-Франковщине собака породы лайка случайно села на поезд из Буковеля в Киев. Животное высадили за десятки километров от дома.

Инцидент произошел на станции Татаров – Буковель. Поезд простоял там всего несколько минут. Как раз в это время собака зашла внутрь, и никто этого не увидел. Историю о псе-путешественнике рассказали в TikTok на аккаунте _sqsp, передает 24 Канал.

Что известно о судьбе собаки, который путешествовал из Буковеля в Киев?

Только, когда подвижной состав начал движение, животное заметили в вагоне. Его покормили, а затем высадили на станции Яремче. Это примерно в 35 километрах от места, где собака села в поезд.

В соцсетях люди начали распространять сообщения с просьбой найти владельцев собаки.

Впоследствии хозяин связался с зооволонтерами и сказал, что собака уже вернулась домой.

Между тем многие пользователи возмутились, что животное высадили далеко от места, где она потерялась, не попытавшись сразу найти ее хозяев.

Собаку высадили в Яремче (в 35 километрах от места жительства). Не верю, что ни один из пассажиров не видел, как собака села в вагон!,

– написал аккаунт happy_animal_paws, который занимается поиском приюта для животных.

Многие выразили удивление, что собака могла попасть в поезд незамеченной проводниками. Люди требовали от Укрзализныци надлежащей реакции.

Обратите внимание! В "Укрзализныце" "УП. Жизнь" рассказали, что устанавливают детали инцидента. Компания обратилась к автору видео, но она пока не ответила.

