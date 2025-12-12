Пес випадково сів у потяг, а його висадили за 35 кілометрів від дому: у мережі обурилися

На Івано-Франківщині собака породи лайка ненароком сів на потяг з Буковеля до Києва. Тварину висадили за десятки кілометрів від дому.

Інцидент трапився на станції Татарів – Буковель. Поїзд простояв там лише кілька хвилин. Якраз у цей час собака зайшов усередину, і ніхто цього не побачив. Історію про пса-мандрівника розповіли в TikTok на акаунті _sqsp, передає 24 Канал.

Дивіться також Пережила динозаврів і вас переживе: 5 тварин, які зникли, але їх бачили знову

Що відомо про долю собаки, який мандрував з Буковеля до Києва?

Лише, коли рухомий склад розпочав рух, тварину помітили у вагоні. Її погодували, а потім висадили на станції Яремче. Це приблизно за 35 кілометрів від місця, де собака сів у потяг.

У соцмережах люди почали поширювати повідомлення з проханням знайти власників собаки.

Згодом господар зв'язався із зооволонтерами та сказав, що пес уже повернувся додому.

Тим часом багато користувачів обурилися, що тварину висадили далеко від місця, де вона загубилася, не спробувавши одразу знайти її господарів.

Собаку висадили в Яремче ( за 35 кілометрів від місця проживання). Не вірю, що жоден з пасажирів не бачив, як собака сіла у вагон!,

– написав акаунт happy_animal_paws, який займається пошуком притулка для тварин.

Чимало людей висловили здивування, що собака міг потрапити до потягу непоміченим провідниками. Люди вимагали від Укрзалізниці належної реакції.

Зверніть увагу! В "Укрзалізниці" "УП. Життя" розповіли, що встановлюють деталі інциденту. Компанія звернулася до авторки відео, але вона поки що не відповіла.

Пес вимушено вирушив до української столиці: дивіться відео

Що відомо про пса Мішу, якого не пускали у київське метро?