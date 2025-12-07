Укр Рус
7 декабря, 23:46
Блокировка в ответ на многомиллионный штраф: как соцсеть Маска противостоит ЕС

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Социальная платформа X отключила Европейской Комиссии доступ к рекламному кабинету.
  • Руководитель продукта X Никита Бир заявил, что блокировка произошла из-за попытки Еврокомиссии продвинуть сообщение о штрафе, используя уязвимость в рекламном инструменте.

Социальная платформа X, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, отключила Европейской Комиссии доступ к рекламному кабинету. Произошло это всего через несколько дней после того, как Брюссель наложил на компанию штраф в 120 миллионов евро за нарушение правил прозрачности.

Подробности сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Почему X заблокировал аккаунт Еврокомиссии?

О блокировке сообщил руководитель продукта X Никита Бир, заявив, что рекламный аккаунт Еврокомиссии "деактивирован".

Бир утверждает, что представители Еврокомиссии якобы пытались продвинуть свое сообщение о наложенном штрафе, использовав "уязвимость в рекламном инструменте Ad Composer".

По его словам, Комиссия пыталась опубликовать ссылку таким образом, чтобы оно выглядело как видео, – для искусственного увеличения охвата.

Он назвал это "ироничным", добавляя, что X выступает за равные условия для всех пользователей, но Еврокомиссия, мол, "считает, что правила не должны действовать для ее аккаунта".

Что этому предшествовало?

На днях Еврокомиссия оштрафовала платформу за нарушение Закона о цифровых услугах (DSA), который имеет целью ограничивать распространение незаконного контента и обеспечивать прозрачность работы крупных онлайн-платформ.
Среди нарушений:

  • недостаточная открытость рекламной библиотеки X;
  • превращение синей галочки со знака верификации на платную функцию, что может вводить пользователей в заблуждение.

Еврокомиссия пока не прокомментировала отключение ее рекламного кабинета.

Что известно об обострении противостояния ЕС и США?

  • Администрация Трампа давно критикует европейские цифровые регуляции – DSA и Закон о цифровых рынках (DMA), которые ограничивают доминирование крупных техногигантов вроде Google, Meta или Amazon.

  • В частности Илон Маск резко раскритиковал ЕС за наложенный штраф на соцсеть X, призвав к ликвидации Евросоюза и возвращению суверенитета его странам-членам. Его слова поддержали Марко Рубио и Джей Ди Вэнс.

  • Министр торговли США Говард Латник даже пригрозил сохранить 50% пошлины на европейскую сталь и алюминий, если ЕС не ослабит цифровые регуляции.