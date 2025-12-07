Блокування у відповідь на багатомільйонний штраф: як соцмережа Маска протистоїть ЄС
- Соціальна платформа X відключила Європейській Комісії доступ до рекламного кабінету.
- Керівник продукту X Нікіта Бір заявив, що блокування сталося через спроби Єврокомісії просунути допис про штраф, використовуючи вразливість у рекламному інструменті.
Соціальна платформа X, яка належить мільярдеру Ілону Маску, відключила Європейській Комісії доступ до рекламного кабінету. Сталося це лише через кілька днів після того, як Брюссель наклав на компанію штраф у 120 мільйонів євро за порушення правил прозорості.
Подробиці повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico.
Чому X заблокував акаунт Єврокомісії?
Про блокування повідомив керівник продукту X Нікіта Бір, заявивши, що рекламний акаунт Єврокомісії "деактивовано".
Бір стверджує, що представники Єврокомісії нібито намагалися просунути свій допис про накладений штраф, використавши "вразливість у рекламному інструменті Ad Composer".
За його словами, Комісія намагалася опублікувати посилання таким чином, щоб воно виглядало як відео, – для штучного збільшення охоплення.
Він назвав це "іронічним", додаючи, що X виступає за рівні умови для всіх користувачів, але Єврокомісія, мовляв, "вважає, що правила не повинні діяти для її акаунта".
Що цьому передувало?
Днями Єврокомісія оштрафувала платформу за порушення Закону про цифрові послуги (DSA), який має на меті обмежувати поширення незаконного контенту та забезпечувати прозорість роботи великих онлайн-платформ.
Серед порушень:
- недостатня відкритість рекламної бібліотеки X;
- перетворення синьої галочки зі знака верифікації на платну функцію, що може вводити користувачів в оману.
Єврокомісія наразі не прокоментувала відключення її рекламного кабінету.
Що відомо про загострення протистояння ЄС та США?
Адміністрація Трампа давно критикує європейські цифрові регуляції – DSA та Закон про цифрові ринки (DMA), які обмежують домінування великих техногігантів на кшталт Google, Meta чи Amazon.
Зокрема Ілон Маск різко розкритикував ЄС за накладений штраф на соцмережу X, закликавши до ліквідації Євросоюзу та повернення суверенітету його країнам-членам. Його слова підтримали Марко Рубіо та Джей Ді Венс.
Міністр торгівлі США Говард Латнік навіть пригрозив зберегти 50% мита на європейську сталь та алюміній, якщо ЄС не послабить цифрові регуляції.