Военные российской армии сжигают свою технику на Херсонщине, – "Атеш"
На Херсонщине российские военнослужащие сжигают свою технику. Они делают это для срыва выхода на позиции.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
Что известно о сожжении российскими солдатами своей техники?
Агенты движения "Атеш" из состава 24-го мотострелкового полка на Херсонском направлении уничтожают свой транспорт, чтобы саботировать выходы на позиции.
Таким образом они создают условия для возможного продвижения ВСУ.
Нам сообщают, что ситуация в полку критическая – становится все больше СЗЧников и отказников. К этому привели жестокие приказы командования, из-за которых подразделение понесло большие потери, а солдаты были брошены на позициях без обеспечения средствами РЭБ с украинскими дронами,
– пишут в "Атеш".
Российское командование не может организовать порядок в полку и ситуация только ухудшается. В "Атэш" призвали российских солдат не выполнять преступные приказы.
Военные российской армии сжигают свою технику на Херсонщине: смотрите видео
Деятельность партизан "Атэш": последние новости
Агенты "Атеш" недавно провели успешную диверсию на железнодорожной развязке в районе поселка Калинино под Ростовом-на-Дону. В результате точной и спланированной операции был выведен из строя один из ключевых релейных шкафов. Этот участок – критическая точка на логистической карте врага.
В начале августа агент движения "Атеш" совершил диверсию возле населенного пункта Шелковое в Запорожье. В результате этого был сожжен релейный шкаф на отрезке железной дороги, ведущей к оккупированному Бердянску. Там объяснили, что уничтожение этого шкафа позволило задержать поставки топлива для обеспечения российской армии на Запорожском направлении.