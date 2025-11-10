"Сонный Дон": в сети распространили фото, где Трамп якобы спит во время брифинга

В сети завирусилось фото президента США Дональда Трампа во время брифинга. На нем президент США якобы дремлет.

Сам Трамп любил называть своего предшественника "Сонным Джо". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Влияет не только на поставки оружия Украине: что изменит конец шатдауна в США

Мог ли Трамп заснуть на брифинге в Белом доме?

6 ноября президент США Дональд Трамп участвовал в брифинге по снижению цен на популярные лекарства для похудения, который транслировали в прямом эфире.

На некоторых фото с брифинга Трамп сидит с закрытыми глазами, а время от времени он даже прилагал усилия, чтобы их открыть.

Уставший Трамп на брифинге

Эти фото в частности распространяли оппоненты Трампа, чтобы поставить под сомнение эффективность его работы.

Например, пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, одного из главных оппонентов президента, опубликовала эти фото и видео с подписью: "Сонливый Дон вернулся".

Интересно, что сам Трамп часто любил называть своего предшественника Джо Байдена "сонным Джо".

В Белом доме заявили, что Трамп на мероприятии не спал, наоборот: он много говорил и отвечал на вопросы журналистов.

"Это объявление президента Трампа (о снижении цен на лекарства – 24 Канал) позволит сэкономить значительную сумму денег и спасти бесчисленное количество американских жизней, но либеральные СМИ, которые терпят неудачи, хотят распространять чушь вместо того, чтобы освещать это событие", – сказал представитель Белого дома в комментарии BBC.

Издание отмечает, что все президенты США время от времени имели уставший вид. Даже значительно моложе Барак Обама иногда выглядел устало и протирал глаза на длинных саммитах.

BBC попала в скандал из-за монтажа речи Трампа