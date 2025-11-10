"Сонний Дон": у мережі поширили фото, де Трамп нібито спить під час брифінгу

У мережі завірусилося фото президента США Дональда Трампа під час брифінгу. На ньому президент США нібито дрімає.

Сам Трамп любив називати свого попередника "Сонним Джо". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Дивіться також Впливає не лише на постачання зброї Україні: що змінить кінець шатдауну в США

Чи міг Трамп заснути на брифінгу у Білому домі?

6 листопада президент США Дональд Трамп брав участь у брифінгу щодо зниження цін на популярні ліки для схуднення, який транслювали в прямому етері.

На деяких фото з брифінгу Трамп сидить з заплющеними очима, а час від часу він навідь докладав зусиль, аби їх розплющити.

Втомлений Трамп на брифінгу

Ці фото зокрема поширювали опоненти Трампа, щоб поставити під сумнів ефективність його роботи.

Наприклад, пресслужба губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, одного з головних опонентів президента, опублікувала ці фото та відео з підписом: "Сонливий Дон повернувся".

Цікаво, що сам Трамп часто любив називати свого попередника Джо Байдена "сонливим Джо".

У Білому домі заявили, що Трамп на заході не спав, навпаки: він багато говорив і відповідав на запитання журналістів.

"Це оголошення президента Трампа (про зниження цін на ліки – 24 Канал) дозволить заощадити значну суму грошей і врятувати незліченну кількість американських життів, але ліберальні ЗМІ, які зазнають невдач, хочуть поширювати нісенітниці замість того, щоб висвітлювати цю подію", – сказав речник Білого дому в коментарі BBC.

Видання зазначає, що всі президенти США час від часу мали втомлений вигляд. Навіть значно молодший Барак Обама інколи виглядав втомлено і протирав очі на довгих самітах.

