Путин предложил Индии вместе производить дроны: эксперт раскрыл, какие на самом деле между ними отношения

Россия ведёт переговоры с Индией о совместном производстве ударных дронов. Кремль предлагает Дели передачу военных технологий и боевого опыта, чтобы заманить к сотрудничеству. Если сделку заключат, эти дроны почти наверняка окажутся на войне против Украины.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук объяснил 24 Каналу, что российско-индийское сотрудничество в производстве дронов вряд ли существенно повлияет на ситуацию на фронте, поскольку даже иранские беспилотники составляют небольшую долю в общем арсенале РФ.

Что означает для Украины сближение Моди и Путина?

Вместе с Путиным в Индию могла прилететь делегация из Смоленского центра пилотирования FPV-дронов – якобы для проработки совместных проектов в рамках "стратегического партнерства".

Визит Путина в Индию свидетельствует о постепенном углублении российско-индийского партнерства. Если раньше индийская элита принимала просоветскую и пророссийскую позицию преимущественно по прагматическим причинам, но при этом сохраняла статус "неприсоединившегося" государства, то теперь Дели открыто движется к более тесным стратегическим союзам, в частности с Москвой.

Хоть стратегия Индии и отличается от китайской в отношении России, считать их отношения партнерскими – это самообман. Разница лишь в мотивациях: Китай и Индия не союзники друг другу, но Россия – это именно то, что их объединяет,

– отметил Лакийчук.

– В отличие от США, где Трамп показательно демонстрировал Путину американскую военную технику, Индия не демонстрирует силу _COPY2 ей нужны российские технологии.

Моди нуждается в ПВО, самолетов, ракетных программ, дронов, и даже обсуждает возможную аренду российской атомной подводной лодки.

"Индийские дроны вряд ли существенно изменят ситуацию. Другое дело – боеприпасы из Северной Кореи, которые составляют от 40 до 60% всех боеприпасов российской армии. Противодействовать этому мы можем только одним способом – уничтожать их на складах и на маршрутах транспортировки", – подчеркнул Лакийчук.

Что еще известно о сотрудничестве России и Индии?