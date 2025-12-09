Путін запропонував Індії разом робити дрони: експерт розкрив, які насправді між ними стосунки

Росія веде переговори з Індією про спільне виробництво ударних дронів. Кремль пропонує Делі передачу військових технологій і бойового досвіду, щоб заманити до співпраці. Якщо угоду укладуть, ці дрони майже гарантовано підуть на війну проти України.

Керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук пояснив 24 Каналу, що російсько-індійське співробітництво у виробництві дронів навряд чи суттєво вплине на ситуацію на фронті, оскільки навіть іранські безпілотники становлять невелику частку в загальному арсеналі РФ.

Що означає для України зближення Моді й Путіна?

Разом із Путіним до Індії могла прилетіти делегація зі Смоленського центру пілотування FPV-дронів – нібито для опрацювання спільних проєктів у межах "стратегічного партнерства".

Візит Путіна до Індії свідчить про поступове поглиблення російсько-індійського партнерства. Якщо раніше індійська еліта приймала прорадянську та проросійську позицію переважно з прагматичних причин, але при цьому зберігала статус "неприєднаної" держави, то тепер Делі відкрито рухається до більш тісних стратегічних союзів, зокрема з Москвою.

Хоч стратегія Індії та відрізняється від китайської щодо Росії, вважати їхні відносини партнерськими – це самообман. Різниця лише в мотиваціях: Китай і Індія не союзники один одному, але Росія – це саме те, що їх об'єднує,

– зазначив Лакійчук.

На відміну від США, де Трамп показово демонстрував Путіну американську військову техніку, Індія не демонструє силу – їй потрібні російські технології.

Моді потребує ППО, літаків, ракетних програм, дронів, і навіть обговорює можливу оренду російського атомного підводного човна.

"Індійські дрони навряд чи суттєво змінять ситуацію. Інша справа – боєприпаси з Північної Кореї, які складають від 40 до 60% усіх боєприпасів російської армії. Протидіяти цьому ми можемо лише одним способом – знищувати їх на складах і на маршрутах транспортування", – підкреслив Лакійчук.

Що ще відомо про співпрацю Росії та Індії?