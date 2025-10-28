Газ, оружие, лекарства, замороженные активы: Зеленский поставил Кабмину неотложные задачи
- Президент Зеленский поручил обеспечить стопроцентное финансирование импорта газа и реализовать договоренности с несколькими странами по поставкам оборудования для энергетики.
- Украина планирует синхронизировать санкции против России с партнерами и до конца года обеспечить более 50 % собственного производства в сфере вооружений.
Во вторник, 28 октября, президент Украины провел совещание с чиновниками по результатам правительства Украины за сто дней работы. Во время встречи обсудили и ключевые задачи дальнейшей работы Кабинета министров.
Каждый член правительства должен обеспечить конкретные результаты в ключевых направлениях, в частности в обороне, восстановлении энергетики, усилении давления на Россию. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Какие основные распоряжения дал Зеленский Кабмину?
Президент Украины отметил важность поддержки населения, сотрудничества с партнерами и урегулирования сложной энергетической ситуации.
Важно! Так, глава государства поручил безотлагательно обеспечить стопроцентное финансирование импорта газа – сейчас уже аккумулировано 70% необходимой суммы.
Кроме того, Зеленский поставил задачу полностью реализовать договоренности с Германией, Норвегией, Италией, Нидерландами и Еврокомиссией по финансированию и поставке оборудования для производства электроэнергии.
Президент также отметил, что даже в сложных условиях войны Украина продолжает реализовывать важные инфраструктурные проекты – в частности, восстановление водоснабжения для Николаева и городов Днепропетровщины.
На фоне усиления экономического давления на страну-агрессора, по словам Зеленского, необходимо активизировать работу по синхронизации санкций против России – согласовать действия партнеров в различных юрисдикциях, чтобы обеспечить единое и максимально ощутимое санкционное давление на Кремль.
К слову, речь идет и о том, что 19-й санкционный пакет ЕС должен быть согласован во всех ключевых странах Европы, в частности за пределами Евросоюза.
Также до конца года Украина планирует обеспечить более 50 % собственного производства в сфере вооружений.
Во время совещания также обсудили ситуацию в сфере здравоохранения, в частности цены на лекарства и их доступность. Зеленский поставил задачу министру здравоохранения обеспечить удешевление медикаментов.
Самые важные заявления президента Украины за последнее время
Глава государства рассказал о запланированных переговорах с ЕС и подчеркнул, что для урегулирования войны необходимо прекращение боевых действий. Встреча для обсуждения плана завершения войны запланирована на конец недели.
Зеленский рассказал и об использовании оружия украинского производства. По его словам, сейчас происходят единичные боевые применения ракет "Рута" и "Фламинго", их использование планируют наращивать до конца года. При этом 90 – 95% дальнобойных ударов осуществляется именно украинским оружием.