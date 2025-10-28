До конца года Украина планирует нарастить их применение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу Зеленского с журналистами.

Что Зеленский рассказал о боевом применении "Фламинго" и "Руты"?

Фламинго" – было боевое применение. "Рута" – было боевое применение. Мы делаем все, чтобы в этом году мы попробовали не по одной, по две, по три, а серьезно попробовали. Мы идем к этому. Мы считаем, что нам удастся. Мы на это очень надеемся. Потому что уже неоднократные наши использования показали, что может быть действенный результат", – сказал Зеленский во время разговора с журналистами.

По его словам, из европейского дальнобойного оружия в более-менее привычных объемах применяется только Storm Shadow и SCALP.

По словам президента, 90 – 95% дальнобойных поражений – это оружие отечественного производства.

