До конца года Украина планирует нарастить их применение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу Зеленского с журналистами.
Что Зеленский рассказал о боевом применении "Фламинго" и "Руты"?
Фламинго" – было боевое применение. "Рута" – было боевое применение. Мы делаем все, чтобы в этом году мы попробовали не по одной, по две, по три, а серьезно попробовали. Мы идем к этому. Мы считаем, что нам удастся. Мы на это очень надеемся. Потому что уже неоднократные наши использования показали, что может быть действенный результат", – сказал Зеленский во время разговора с журналистами.
По его словам, из европейского дальнобойного оружия в более-менее привычных объемах применяется только Storm Shadow и SCALP.
По словам президента, 90 – 95% дальнобойных поражений – это оружие отечественного производства.
Зеленский рассказал о ситуации на Покровском направлении
Президент Зеленский заявил, что Покровск является главной целью россиян, и в город проникли около 200 оккупантов, которых фиксируют и уничтожают с помощью дронов.
На других фронтах, в частности Новопавловском и Сумском, украинские силы успешно сдерживают врага, сохраняя стабильность без существенных изменений.