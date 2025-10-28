Каждый член правительства должен обеспечить конкретные результаты в ключевых направлениях, в частности в обороне, восстановлении энергетики, усилении давления на Россию. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

К теме Лекарства должны стать доступнее, – Зеленский поставил задачу главе Минздрава поставить задачу

Какие основные распоряжения дал Зеленский Кабмину?

Президент Украины отметил важность поддержки населения, сотрудничества с партнерами и урегулирования сложной энергетической ситуации.

Важно! Так, глава государства поручил безотлагательно обеспечить стопроцентное финансирование импорта газа – сейчас уже аккумулировано 70% необходимой суммы.

Кроме того, Зеленский поставил задачу полностью реализовать договоренности с Германией, Норвегией, Италией, Нидерландами и Еврокомиссией по финансированию и поставке оборудования для производства электроэнергии.

Президент также отметил, что даже в сложных условиях войны Украина продолжает реализовывать важные инфраструктурные проекты – в частности, восстановление водоснабжения для Николаева и городов Днепропетровщины.

На фоне усиления экономического давления на страну-агрессора, по словам Зеленского, необходимо активизировать работу по синхронизации санкций против России – согласовать действия партнеров в различных юрисдикциях, чтобы обеспечить единое и максимально ощутимое санкционное давление на Кремль.

К слову, речь идет и о том, что 19-й санкционный пакет ЕС должен быть согласован во всех ключевых странах Европы, в частности за пределами Евросоюза.

Также до конца года Украина планирует обеспечить более 50 % собственного производства в сфере вооружений.

Во время совещания также обсудили ситуацию в сфере здравоохранения, в частности цены на лекарства и их доступность. Зеленский поставил задачу министру здравоохранения обеспечить удешевление медикаментов.

