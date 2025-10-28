Кожен член уряду має забезпечити конкретні результати у ключових напрямах, зокрема в обороні, відновленні енергетики, посиленні тиску на Росію. Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.
До теми Ліки мають стати доступнішими, – Зеленський поставив завдання очільнику МОЗ
Які основні розпорядження дав Зеленський Кабміну?
Президент України наголосив на важливості підтримки населення, співпраці з партнерами та врегулювання складної енергетичної ситуації.
Важливо! Так, глава держави доручив невідкладно забезпечити стовідсоткове фінансування імпорту газу – наразі вже акумульовано 70 % необхідної суми.
Крім того, Зеленський поставив завдання повністю реалізувати домовленості з Німеччиною, Норвегією, Італією, Нідерландами та Єврокомісією щодо фінансування й постачання обладнання для виробництва електроенергії.
Президент також зазначив, що навіть у складних умовах війни Україна продовжує реалізовувати важливі інфраструктурні проєкти – зокрема, відновлення водопостачання для Миколаєва та міст Дніпропетровщини.
На тлі посилення економічного тиску на країну-агресорку, за словами Зеленського, необхідно активізувати роботу із синхронізації санкцій проти Росії – узгодити дії партнерів у різних юрисдикціях, щоб забезпечити єдиний і максимально відчутний санкційний тиск на Кремль.
До слова, йдеться й про те, що 19-й санкційний пакет ЄС має бути погоджений у всіх ключових країнах Європи, зокрема поза межами Євросоюзу.
Також до кінця року Україна планує забезпечити понад 50 % власного виробництва у сфері озброєнь.
Під час наради також обговорили ситуацію у сфері охорони здоров'я, зокрема ціни на ліки та їхню доступність. Зеленський поставив завдання міністру охорони здоров'я забезпечити здешевлення медикаментів.
Найважливіші заяви президента України за останній час
Глава держави розповів про заплановані переговори з ЄС і наголосив, що для врегулювання війни необхідне припинення бойових дій. Зустріч для обговорення плану завершення війни запланована на кінець тижня.
Зеленський розповів і про використання зброї українського виробництва. За його словами, наразі відбуваються поодинокі бойові застосування ракет "Рута" та "Фламінго", їхнє використання планують нарощувати до кінця року. При цьому 90 – 95% далекобійних ударів здійснюється саме українською зброєю.