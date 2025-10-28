Кожен член уряду має забезпечити конкретні результати у ключових напрямах, зокрема в обороні, відновленні енергетики, посиленні тиску на Росію. Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

До теми Ліки мають стати доступнішими, – Зеленський поставив завдання очільнику МОЗ

Які основні розпорядження дав Зеленський Кабміну?

Президент України наголосив на важливості підтримки населення, співпраці з партнерами та врегулювання складної енергетичної ситуації.

Важливо! Так, глава держави доручив невідкладно забезпечити стовідсоткове фінансування імпорту газу – наразі вже акумульовано 70 % необхідної суми.

Крім того, Зеленський поставив завдання повністю реалізувати домовленості з Німеччиною, Норвегією, Італією, Нідерландами та Єврокомісією щодо фінансування й постачання обладнання для виробництва електроенергії.

Президент також зазначив, що навіть у складних умовах війни Україна продовжує реалізовувати важливі інфраструктурні проєкти – зокрема, відновлення водопостачання для Миколаєва та міст Дніпропетровщини.

На тлі посилення економічного тиску на країну-агресорку, за словами Зеленського, необхідно активізувати роботу із синхронізації санкцій проти Росії – узгодити дії партнерів у різних юрисдикціях, щоб забезпечити єдиний і максимально відчутний санкційний тиск на Кремль.

До слова, йдеться й про те, що 19-й санкційний пакет ЄС має бути погоджений у всіх ключових країнах Європи, зокрема поза межами Євросоюзу.

Також до кінця року Україна планує забезпечити понад 50 % власного виробництва у сфері озброєнь.

Під час наради також обговорили ситуацію у сфері охорони здоров'я, зокрема ціни на ліки та їхню доступність. Зеленський поставив завдання міністру охорони здоров'я забезпечити здешевлення медикаментів.

