На территории Беларуси начались совместные с Россией военные учения. Они продлятся с 12 по 16 сентября 2025 года. Это событие может угрожать соседним государствам, однако есть определенное условие.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, отметив, что под предлогом военных учений россияне могут готовиться к наступлению. Однако им потребуется время, чтобы сконцентрировать свои силы на необходимых позициях.

Грозит ли Украине наступление России со стороны Беларуси?

Павел Лакийчук отметил, что Украина должна использовать время, за которое Россия, вероятно, будет готовиться к наступлению, также для подготовки, но чтобы обороняться на севере.

Там у Украины пока есть только силы сдерживания, которые недостаточны для остановки врага,

– сказал он.

Важно, чтобы украинская разведка наблюдала, где Россия будет размещать свои войска в процессе обучения на территории Беларуси и после.

Эксперт по безопасности подчеркнул, что в 2021 году российские войска по такому же сценарию находились на территории Беларуси.

Тогда Владимира Путина и его марионеток спрашивали, почему эти группировки не выводят из районов учений в пункты постоянной дислокации. Сергей Шойгу обещал, что после отдыха так и произойдет, но это была ложь и никто никуда не отправлялся,

– добавил он.

Если такая ситуация повторится сейчас, то это будет означать, что Россия готовится к наступлению. Если же россияне в определенный срок отправятся в пункты постоянной дислокации, то это будет хорошим знаком.

По словам Лакийчука, в таком случае вероятность нападения России с территории Беларуси частично уменьшится, но другие непредсказуемые варианты также возможны. Например, Путин может воспользоваться учениями и попытаться сбросить Лукашенко, чтобы перехватить управление в государстве.

