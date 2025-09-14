На території Білорусі розпочались спільні з Росією військові навчання. Вони триватимуть з 12 по 16 вересня 2025 року. Ця подія може загрожувати сусіднім державам, проте є певна умова.

Про це в етері 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, зазначивши, що під приводом військових навчань росіяни можуть готуватись до наступу. Однак їм буде потрібен час, щоб сконцентрувати свої сили на необхідних позиціях.

Дивіться також Чи готує Путін напад на НАТО: інтерв'ю генерала СБУ про атаку на Польщу і навчання в Білорусі

Чи загрожує Україні наступ Росії зі сторони Білорусі?

Павло Лакійчук зазначив, що Україна має використати час, за який Росія, ймовірно, готуватиметься до наступу, також для підготовки, але аби оборонятись на півночі.

Там в України поки є лише сили стримування, які недостатні для зупинення ворога,

– сказав він.

Важливо, щоб українська розвідка спостерігала, де Росія розміщатиме свої війська у процесі навчання на території Білорусі й після.

Експерт із безпеки підкреслив, що у 2021 році російські війська за таким же сценарієм перебували на території Білорусі.

Тоді Володимира Путіна та його маріонеток питали, чому ці угрупування не виводять з районів навчань у пункти постійної дислокації. Сергій Шойгу обіцяв, що після відпочинку так і станеться, але це була брехня і ніхто нікуди не вирушав,

– додав він.

Якщо така ситуація повториться зараз, то це означатиме, що Росія готується до наступу. Якщо ж росіяни у визначений термін вирушать у пункти постійної дислокації, то це буде хорошим знаком.

За словами Лакійчука, у такому випадку ймовірність нападу Росії з території Білорусі частково зменшиться, але інші непередбачувані варіанти також можливі. Наприклад, Путін може скористатися навчаннями та спробувати скинути Лукашенка, щоб перехопити управління у державі.

Що відомо про навчання "Захід-2025"?