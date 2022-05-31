"Спасибо – это пожалуйста": пропагандистка Симоньян в очередной раз оконфузилась
Российские пропагандисты в очередной раз пытаются предстать в образе друзей Украины. Так попыталась сделать Маргарита Симоньян, возглавляемая Russia Today.
Об этом сказал журналист Сергей Лещенко, передает 24 канал.
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"Она сделала публикацию в своем телеграмме, что вроде бы она всю жизнь использует слова по украинскому языку, но называет их "кубанским балачком". Симоньян говорит, что слово "спасибо" переводит как "пожалуйста"", – сказал журналист.
Лещенко отметил, что российским пропагандистам можно дать совет – если пытаетесь в очередной раз оправдать агрессию и показать связь с Украиной, то хотя бы изучите хоть что-нибудь.
Новые фантазии о "биолабораториях"
Россияне постоянно придумывают новости о "биолабораториях" Соединенных Штатов Америки, которые размещаются якобы в Украине. Сначала оккупанты обвиняли украинцев в изобретении коронавируса. Сейчас заявляют, что обезьянью оспу создали в "биолабораториях" в Нигерии.
"Надо помнить, что даже российские химики и ученые называют заявления руководства оккупантов о "биолаборатории" в Украине полным бредом", – добавил Лещенко.
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Ложь о Мариуполе
Россияне превратили Мариуполь в руины. Весь город устлан захоронениями. Журналист Денис Казанский заявил, что оно больше похоже на морг. Однако захватчики празднуют победу и заявили – "уволили Мариуполь".
Пропагандистские СМИ показывают в сюжетах наемных актеров. Они радуются камере, хотя на фоне страшные сожженные руины города. Несмотря на это, россияне верят в эту ложь.
Reuters приложились к российской пропаганде
Журналисты издания Reuters пообщались с гауляйтером Херсона Кириллом Стремоусовым. Они не назвали регион оккупированным, а отметили, что он "промосковский". Кража украинского зерна в Reuters стала "экспортом", а российская оккупационная администрация превратилась в "военно-гражданскую администрацию".
В Министерстве иностранных дел призвали издание не распространять нарративы захватчиков. Спикер Олег Николенко отметил, что примечание в публикации о стандартах издания неубедительно.
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