"Кровавый абсурд"

Это выглядит очень цинично, поскольку все видят реальную картину и что россияне сделали с городом. Об этом рассказал украинский журналист Денис Казанский.

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Весь город фактически превратился в огромный морг, в кладбище,

– сказал журналист.

Однако россияне, местные СМИ и российская пропаганда передает это как "великую радость".

"Они показывают в своих роликах каких-то наемных актеров, которые радуются камере и говорят, как "все хорошо, мы такие рады". При этом интервью дают на фоне страшных сгоревших руин города. Выглядит это как кровавый абсурд", - подчеркнул Казанский. .

Впрочем, к сожалению, россияне верят в эту картинку. Они не отдают себе отчет в том, что произошла огромная трагедия, а вот такая "радость", добавил журналист.

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