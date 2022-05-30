"Кровавый абсурд"
Это выглядит очень цинично, поскольку все видят реальную картину и что россияне сделали с городом. Об этом рассказал украинский журналист Денис Казанский.
Внимание Мариупольцы просто выживают, – советник мэра рассказал об ужасах оккупированного города
Весь город фактически превратился в огромный морг, в кладбище,
– сказал журналист.
Однако россияне, местные СМИ и российская пропаганда передает это как "великую радость".
"Они показывают в своих роликах каких-то наемных актеров, которые радуются камере и говорят, как "все хорошо, мы такие рады". При этом интервью дают на фоне страшных сгоревших руин города. Выглядит это как кровавый абсурд", - подчеркнул Казанский. .
Впрочем, к сожалению, россияне верят в эту картинку. Они не отдают себе отчет в том, что произошла огромная трагедия, а вот такая "радость", добавил журналист.
Российские кафиры уничтожают Мариуполь: последние новости
- С начала полномасштабной войны россияне бомбили Мариуполь, нанося крайне тяжелые удары по городу. За три месяца войны российские военные убили не менее 22 тысяч мариупольцев .
- Сейчас Мариуполе оккупанты приступили к фактической аннексии, ведь раздают российские паспорта местному населению (которого осталось 100 – 150 тысяч).
- Сейчас так называемые оккупационные власти в Херсоне вместе с Росгвардией проводят мероприятия по возвращению мариупольцев домой в разрушенный город.
- Также войска агрессора продолжают депортировать украинцев. За сутки через фильтрационные лагеря прошло более 300 мариупольцев .
- Более того, в Мариуполе обнаружили еще ряд массовых захоронений погибших мирных жителей города . На кладбище захоронения в траншеях маскируют как будто бы индивидуальные. А в помещении супермаркета "Искренний кум" они обустроили трупповалку.
- Россия не планирует развивать Мариуполь, как и временно оккупированный Крым. По всей вероятности, в планах Кремля сделать из Мариуполя военную базу .