"Кривавий абсурд"
Це виглядає дуже цинічно, оскільки усі бачать реальну картину і що росіяни зробили з містом. Про це 24 каналу розповів український журналіст Денис Казанський.
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Все місто фактично перетворилося у величезний морг, на кладовище,
– сказав журналіст.
Однак росіяни, тамтешні ЗМІ та російська пропаганда передає це як "велику радість".
"Вони показують у своїх роликах якихось найманих акторів, які радіють на камеру і кажуть, як "все добре, ми такі раді". При цьому інтерв'ю дають на тлі страшних згорілих руїн міста. Виглядає це як кривавий абсурд", – наголосив Казанський.
Утім, на жаль, росіяни вірять у цю картинку. Вони не усвідомлюють, що сталася величезна трагедія, а ось така "радість", додав журналіст.
Російські окупанти знищують Маріуполь: останні новини
- Від початку повномасштабної війни росіяни бомбардували Маріуполь, завдаючи вкрай важких ударів по місту. За три місяці війни російські військові вбили щонайменше 22 тисячі маріупольців.
- Зараз Маріуполі окупанти розпочали фактичну анексію, адже роздають російські паспорти місцевому населенню (якого залишилось 100 – 150 тисяч).
- Зараз так звана окупаційна влада у Херсоні разом з Росгвардією проводить заходи з повернення маріупольців додому у зруйноване місто.
- Також війська агресора продовжують депортувати українців. За одну добу через фільтраційні табори пройшло понад 300 маріупольців.
- Ба більше, у Маріуполі виявили ще низку масових поховань загиблих мирних мешканців міста. На кладовищі поховання в траншеях маскують як нібито індивідуальні. А в приміщенні супермаркету "Щирий кум" вони облаштували трупозвалище.
- Росія не планує розвивати Маріуполь, як і тимчасово окупований Крим. Цілком ймовірно, що в планах Кремля зробити з Маріуполя військову базу.
Варто переглянути – як зараз виглядає зруйнований окупантами Маріуполь: дивіться відео