"Спасибо – це будь ласка": пропагандистка Симоньян вчергове осоромилась

Російські пропагандисти вчергове намагаються постати в образі друзів України. Так спробувала зробити Маргарита Симоньян, яка очолює Russia Today.

Про це сказав журналіст Сергій Лещенко, передає 24 канал.

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"Вона зробила публікацію у своєму телеграмі, що начебто вона все життя використовує слова з української мови, але називає їх "кубанскай балачькай". Симоньян каже, що слово "спасибо" перекладає як "будь ласка", – сказав журналіст.

Лещенко зазначив, що російським пропагандистам можна дати пораду – коли намагаєтесь вчергове виправдати агресію й показати зв'язок з Україною, то хоча б вивчіть хоч щось.

Нові фантазії про "біолабораторії"

Росіяни постійно вигадують новини про "біолабораторії" Сполучених Штатів Америки, які розташовуються нібито в Україні. Спочатку окупанти звинувачували українців у винайденні коронавірусу. Зараз заявляють, що мавпячу віспу створили у "біолабораторіях" в Нігерії.

"Треба пам'ятати, що навіть російські хіміки та вчені називають заяви керівництва окупантів про "біолабораторії" в Україні повною маячнею", – додав Лещенко.

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Брехня про Маріуполь

Росіяни перетворили Маріуполь у руїни. Все місто встелене похованнями. Журналіст Денис Казанський заявив, що воно більше схоже на морг. Проте загарбники святкують перемогу й заявили – "звільнили Маріуполь".

Пропагандистські ЗМІ показують у сюжетах найманих акторів. Вони радіють на камеру, хоча на фоні страшні спалені руїни міста. Попри це росіяни вірять у цю брехню.

Reuters доклались до російської пропаганди

Журналісти видання Reuters поспілкувалися з гауляйтером Херсонщини Кирилом Стремоусовим. Вони не назвали регіон окупований, а зазначили, що він "промосковський". Крадіжка українського зерна у Reuters стали "експортом", а російська окупаційна адміністрація перетворилася на "військово-цивільну адміністрацію".

У Міністерстві закордонних справ закликали видання не поширювати наративів загарбників. Речник Олег Ніколенко зазначив, що примітка у публікації про стандарти видання є непереконливою.

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