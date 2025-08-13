Не Крымским мостом единым: Малюк раскрыл детали уникальных спецопераций СБУ
- Малюк отметил, что 85% оперативных замыслов СБУ завершаются ликвидацией военных преступников, что значительно влияет на способность Украины уничтожать врага.
- Операции СБУ, такие как "Паутина", стали символом эффективности службы в войне с Россией, хотя некоторые из них не удалось реализовать раньше.
Глава СБУ рассказал об успешной деятельности украинских спецслужб, которая влияет на снижение боевых возможностей врага. Оперативные замыслы СБУ преимущественно заканчиваются ликвидацией военных преступников.
Василий Малюк приравнял успешную работу СБУ с деятельностью "Моссада". Такое заявление он сделал во время интервью телеканалу "Мы – Украина", передает 24 Канал.
Ожидать ли новых ударов по Крымскому мосту?
Генерал-лейтенант рассказал об эффективности спецопераций, которые, по его словам, сделали СБУ узнаваемой во всем мире.
Малюк подчеркнул, что СБУ имеет немало громких достижений, среди которых и неоднократные поражения Крымского моста, который украинские военные атаковали уже трижды. Однако спецслужба не ограничивается подрывом российских мостов.
85% тех оперативных замыслов, по результатам реализации которых военные преступники – законные цели, которые этого заслуживают, "идут к Кобзону", – это также большая заслуга,
– подчеркнул он.
Глава СБУ добавил, что в список достижений входит также задержание "топовых госизменников" и много других успешных действий.
Во время разговора он вспомнил, что успехи украинской спецслужбы часто сравнивают с работой израильского "Моссада". А проведенные операции стали "визитной карточкой" службы и "маркером" ее эффективности в условиях войны с Россией. Малюк подчеркнул, что такая продуктивная работа значительно влияет на способность Украины уничтожать врага и защищать государство.
Напомним, Василий Малюк рассказал и об операции "Паутина", объяснив, почему не удалось реализовать ее раньше.