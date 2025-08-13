Василий Малюк приравнял успешную работу СБУ с деятельностью "Моссада". Такое заявление он сделал во время интервью телеканалу "Мы – Украина", передает 24 Канал.

Генерал-лейтенант рассказал об эффективности спецопераций, которые, по его словам, сделали СБУ узнаваемой во всем мире.

Малюк подчеркнул, что СБУ имеет немало громких достижений, среди которых и неоднократные поражения Крымского моста, который украинские военные атаковали уже трижды. Однако спецслужба не ограничивается подрывом российских мостов.

85% тех оперативных замыслов, по результатам реализации которых военные преступники – законные цели, которые этого заслуживают, "идут к Кобзону", – это также большая заслуга,

– подчеркнул он.

Глава СБУ добавил, что в список достижений входит также задержание "топовых госизменников" и много других успешных действий.

Во время разговора он вспомнил, что успехи украинской спецслужбы часто сравнивают с работой израильского "Моссада". А проведенные операции стали "визитной карточкой" службы и "маркером" ее эффективности в условиях войны с Россией. Малюк подчеркнул, что такая продуктивная работа значительно влияет на способность Украины уничтожать врага и защищать государство.

Напомним, Василий Малюк рассказал и об операции "Паутина", объяснив, почему не удалось реализовать ее раньше.