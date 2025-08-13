Василь Малюк прирівняв успішну роботу СБУ з діяльністю "Моссаду". Таку заяву він зробив під час інтерв'ю телеканалу "Ми – Україна", передає 24 Канал.

Генерал-лейтенант розповів про ефективність спецоперацій, які, за його словами, зробили СБУ впізнаваною в усьому світі.

Малюк підкреслив, що СБУ має чимало гучних досягнень, серед яких і неодноразові ураження Кримського мосту, який українські військові атакували вже тричі. Однак спецслужба не обмежується підривом російських мостів.

85% тих оперативних задумів, за результатами реалізації яких військові злочинці – законні цілі, які на це заслуговують, "йдуть до Кобзона", – це також велика заслуга,

– наголосив він.

Очільник СБУ додав, що до списку здобутків входить також затримання "топових держзрадників" та багато інших успішних дій.

Під час розмови він згадав, що успіхи української спецслужби часто порівнюють із роботою ізраїльського "Моссаду". А проведені операції стали "візитівкою" служби й "маркером" її ефективності в умовах війни з Росією. Малюк підкреслив, що така продуктивна робота значно впливає на здатність України знищувати ворога та захищати державу.

Нагадаємо, Василь Малюк розповів і про операцію "Павутина", пояснивши, чому не вдалося реалізувати її раніше.