Про це в ефірі 24 Каналу зазначив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Він додав, що Росія, ймовірно, приховуватиме цей факт, адже це завдає удару по її іміджу.

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Росія ймовірно заперечуватиме пошкодження

Служба безпеки України заклала 1100 кілограмів вибухівки – це був потужний і точний удар. Українські спецслужби мали повну технічну документацію на об'єкт. Це одна з причин, чому не використовували по ньому крилаті ракети, балістичну зброю чи дрони.

"Щоб капітально зруйнувати таку споруду, потрібно підривати саме опори – і саме це виконала СБУ, перевівши міст у стан аварійності. Підрив такої кількості вибухівки стався на самому дні. Є фізичні закони, які це підтверджують – саме вони забезпечили пошкодження конструкцій. Росія всіляко заперечуватиме наслідки, заявляючи, що це "ніяк не вплинуло", – сказав Дмитро Жмайло.

Він додав, що головна мета – це саме ускладнення логістики російських військ. Міст переважно використовували для постачання пально-мастильних матеріалів, іноді – військової техніки, але здебільшого – для перекидання особового складу до Криму та на південь України, у Запорізьку й Херсонську області.

Паралельно Росія створює альтернативні логістичні маршрути – залізничне сполучення між тимчасово окупованими територіями та територією Росії. У 2024 році росіяни проклали близько 140 кілометрів нових залізничних колій. Водночас в Україні діє понад 300 вогневих позицій, що дозволяє ефективно розгалужувати удари й диверсифікувати логістику у протистоянні.

Операція продемонструвала слабкість Росії

Жмайло наголосив, що Служба безпеки України виявила не лише військову, а й політичну вразливість Росії. Попри меншу кількість озброєння, Україна переважає за технологічним рівнем. До того ж має добре розвинену агентурну мережу, зокрема серед російських правоохоронців та генералітету.

Для успішного проведення таких операцій потрібна допомога з боку окремих посадовців. І – на відміну від росіян – українські спецслужби оплачують своїм агентам виконання бойових завдань. Ми довели, що територія Росії не є недоторканною. Наші операції плануються і координуються з території України. Саме це викликає занепокоєння в частини західних партнерів,

– зазначив Жмайло.

Він додав, що саме тому російська пропаганда намагається знецінити дії України, щоб применшити їхнє стратегічне значення. Це також впливає на союзників Росії, які починають вимагати більше в обмін на підтримку. Після кожної успішної операції СБУ в Росії починаються "чистки" – звільнення посадовців, відповідальних за безпеку.

Але краса ситуації в тому, що величезна територія, якою Росія раніше хизувалася, тепер обертається проти неї. Логістика розтягнута, що тільки збільшує її вразливість. Ми навмисно завдаємо ударів у ті самі точки з певною періодичністю. Наступними цілями можуть стати інші стратегічні об'єкти,

– додав Жмайло.

Він також зазначив, що в Росії добре усвідомлюють: такі провали руйнують довіру не лише в середині суспільства, а й серед союзників. Хоча малоймовірно, що це спричинить кардинальні зміни на фронті, наслідки всередині самої російської системи безпеки вже очевидні. Там починається пошук "крайніх".