Об этом в эфире 24 Канала отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Он добавил, что Россия, вероятно, будет скрывать этот факт, ведь это наносит удар по ее имиджу.

Смотрите также Россия в море никак не отреагировала на атаку по Крымскому мосту, – Плетенчук

Россия вероятно будет отрицать повреждения

Служба безопасности Украины заложила 1100 килограммов взрывчатки – это был мощный и точный удар. Украинские спецслужбы имели полную техническую документацию на объект. Это одна из причин, почему не использовали по нему крылатые ракеты, баллистическое оружие или дроны.

"Чтобы капитально разрушить такое сооружение, нужно взрывать именно опоры – и именно это выполнила СБУ, переведя мост в состояние аварийности. Подрыв такого количества взрывчатки произошел на самом дне. Есть физические законы, которые это подтверждают – именно они обеспечили повреждение конструкций. Россия всячески будет отрицать последствия, заявляя, что это "никак не повлияло", – сказал Дмитрий Жмайло.

Он добавил, что главная цель – это именно усложнение логистики российских войск. Мост преимущественно использовали для поставки горюче-смазочных материалов, иногда – военной техники, но в основном – для переброски личного состава в Крым и на юг Украины, в Запорожскую и Херсонскую области.

Параллельно Россия создает альтернативные логистические маршруты – железнодорожное сообщение между временно оккупированными территориями и территорией России. В 2024 году россияне проложили около 140 километров новых железнодорожных путей. В то же время в Украине действует более 300 огневых позиций, что позволяет эффективно разветвлять удары и диверсифицировать логистику в противостоянии.

Операция продемонстрировала слабость России

Жмайло отметил, что Служба безопасности Украины обнаружила не только военную, но и политическую уязвимость России. Несмотря на меньшее количество вооружения, Украина преобладает по технологическому уровню. К тому же имеет хорошо развитую агентурную сеть, в частности среди российских правоохранителей и генералитета.

Для успешного проведения таких операций нужна помощь со стороны отдельных должностных лиц. И – в отличие от россиян – украинские спецслужбы оплачивают своим агентам выполнение боевых задач. Мы доказали, что территория России не является неприкосновенной. Наши операции планируются и координируются с территории Украины. Именно это вызывает беспокойство у части западных партнеров,

– отметил Жмайло.

Он добавил, что именно поэтому российская пропаганда пытается обесценить действия Украины, чтобы преуменьшить их стратегическое значение. Это также влияет на союзников России, которые начинают требовать больше в обмен на поддержку. После каждой успешной операции СБУ в России начинаются "чистки" – увольнения должностных лиц, ответственных за безопасность.

Но прелесть ситуации в том, что огромная территория, которой Россия раньше хвасталась, теперь оборачивается против нее. Логистика растянута, что только увеличивает ее уязвимость. Мы намеренно наносим удары в одни и те же точки с определенной периодичностью. Следующими целями могут стать другие стратегические объекты,

– добавил Жмайло.

Он также отметил, что в России хорошо осознают: такие провалы разрушают доверие не только внутри общества, но и среди союзников. Хотя маловероятно, что это повлечет кардинальные изменения на фронте, последствия внутри самой российской системы безопасности уже очевидны. Там начинается поиск "крайних".