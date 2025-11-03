Отсрочка по состоянию здоровья: перечень болезней, с которыми не заберут в армию в 2025 году
- С ноября 2025 года документы на отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья можно подавать через ЦНАП вместо ТЦК.
- Перечень болезней, которые могут стать основанием для отсрочки, включает заболевания центральной нервной системы, ВИЧ и СПИД, онкологию с метастазами, и другие серьезные болезни.
С ноября украинцам стало проще оформить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья – вместо ТЦК документы можно подать через ЦПАУ. Окончательное решение о пригодности к военной службе принимает ВВК, учитывая тяжесть болезни, а не только сам диагноз.
24 Канал рассказывает, с какими болезнями в Украине не мобилизуют согласно с приказом Минобороны №402, и объясняет, как можно получить отсрочку от службы по состоянию здоровья.
С какими болезнями не берут в армию?
В приказе Минобороны №402, в приложении 1 определен перечень болезней, с которыми мужчину могут признать непригодным:
- бактериальные и вирусные заболевания центральной нервной системы, кишечника, кожи;
- туберкулёз;
- тяжелые гепатиты;
- инфекции половой системы;
- ВИЧ и СПИД;
- онкология с метастазами;
- анемия и другие болезни крови;
- сахарный диабет;
- заболевания щитовидной железы;
- тяжелые психические болезни;
- алкоголизм и наркозависимость;
- менингит и энцефалит;
- болезни центральной нервной системы;
- эпилепсия с частыми приступами;
- тяжелые болезни глаз с сильным снижением зрения;
- глаукома двух глаз;
- хронический отит и другие тяжелые заболевания уха;
- сердечная недостаточность;
- гипертония 2 стадии;
- ишемическая болезнь сердца;
- геморрой;
- стеноз и парез гортани;
- хронические болезни легких;
- бронхиальная астма;
- тяжелые нарушения прикуса;
- тяжелые недуги пищеварительной системы, печени, почек;
- грыжи;
- тяжелые болезни кожи;
- заболевания костей и суставов;
- деформации конечностей, плоскостопие;
- ампутация конечности;
- болезни позвоночника;
- заболевания мужских половых органов;
- врожденные пороки развития;
- последствия травм и операций.
Несмотря на то, что закон определяет перечень болезней, окончательное решение за ВВК. Степень годности зависит не только от диагноза, но и от тяжести состояния.
Военнообязанный, который хочет оформить отсрочку по состоянию здоровья должен пройти ВВК. Комиссия выдает направление к соответствующим специалистам, после чего на основе результатов анализов, обследований и жалоб пациента – принимает решение о пригодности к службе.
Военно-врачебная комиссия может принять следующие решения:
- полная непригодность к военной службе (А);
- ограниченная пригодность – служба только в ТЦК, медицинских, учебных или логистических подразделениях (Б);
- полная пригодность к службе (В);
- временная непригодность с необходимостью лечения и повторного осмотра (Г).
Как подать документы на отсрочку?
С ноября 2025 года военнообязанные мужчины вместо ТЦК могут подавать свои документы на отсрочку в ЦНАП, чьи сотрудники уже сами контактируют с военкоматом.
Эти правила распространяются и на мужчин с серьезными заболеваниями. Зная, какие болезни дают право на отсрочку, они могут получить статус "непригоден к военной службе".
Что изменилось в правилах мобилизации с ноября?
Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет бронировать мужчин, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске. Однако продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 дней и предоставляется только раз в год.
С 1 ноября украинцы могут подавать заявление на отсрочку от мобилизации через приложение Резерв+ или в ЦПАУ. Обращаться непосредственно в ТЦК теперь не нужно.
В Минобороны расширили перечень отсрочек от мобилизации. Отныне ее могут оформить родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка.