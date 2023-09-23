США хотят разъяснений от Польши о поддержке Киева после "зернового" спора, – Bloomberg

На фоне споров Украины и Польши из-за нашего зерна Соединенные Штаты требуют от Варшавы разъяснений по поддержке Украины. Особенно после заявления польского премьера об остановке поставок оружия Украине.

Хотя слова Матеуша Моравецкого уже объяснял президент Польши, США требуют разъяснений. Следует сказать, что президент Анджей Дуда объяснял, что слова главы его правительства неправильно поняли.

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Чего ждут Штаты от Польши

Высокопоставленный представитель американского Минобороны заявил, что США требуют от Польши разъяснений по поддержке Украины. Издание напоминает, что польские официальные лица допустили – Варшава может прекратить военную помощь Киеву.

По словам чиновника, Польша остается преданной поддержке Украины, однако пока неясна точная позиция страны.

Журналисты напомнили, что польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава прекратила поставки оружия в Украину, обострив спор с восточным соседом, подрывающий жизненно важный союз в борьбе Киева с Россией.

Хотя обе стороны впоследствии призывали к ослаблению напряженности, спор, получивший широкую огласку, поставил под сомнение единство, определяющее отношения между соседями. Ссора, начавшаяся из-за поставок украинского зерна, ставшего политическим бременем для Польши, рискует поставить под угрозу европейскую солидарность с Украиной в борьбе с российским вторжением,

– пишут журналисты.

Однако представитель Пентагона сказал, что разногласия между союзниками пока не привели к разрушению единства коалиции, поддерживающей Украину.

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Что известно о споре между Киевом и Варшавой