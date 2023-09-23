США хочуть роз'яснень від Польщі щодо підтримки Києва після "зернової" суперечки, – Bloomberg
Джерело:Bloomberg
На фоні суперечок України та Польщі через наше зерно Сполучені Штати вимагають від Варшави роз'яснень щодо підтримки України. Особливо після заяви польського прем'єра про зупинку постачання зброї Україні.
Хоча слова Матеуша Моравецького вже пояснював президент Польщі, та США таки вимагають роз'яснень. Варто сказати, що президент Анджей Дуда пояснював, що слова глави його уряду неправильно зрозуміли.
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Чого чекають Штати від Польщі
Високопоставлений представник американського Міноборони заявив, що США вимагають від Польщі роз'яснень щодо підтримки України. Видання пригадує, що польські офіційні особи припустили – Варшава може припинити військову допомогу Києву.
За словами чиновника, Польща залишається відданою підтримці України, проте наразі незрозуміла точна позиція країни.
Журналісти пригадали, що польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава припинила постачання зброї в Україну, загостривши суперечку зі східним сусідом, яка підриває життєво важливий союз у боротьбі Києва з Росією.
Хоча обидві сторони згодом закликали до ослаблення напруженості, суперечка, що набула широкого розголосу, поставила під сумнів єдність, яка визначала відносини між сусідами. Сварка, що почалася через поставки українського зерна, які стали політичним тягарем для Польщі, ризикує поставити під загрозу європейську солідарність з Україною в боротьбі з російським вторгненням,
– пишуть журналісти.
Однак представник Пентагону сказав, що розбіжності між союзниками поки що не призвели до руйнування єдності коаліції, що підтримує Україну.
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Що відомо про суперечку між Києвом і Варшавою
- 15 вересня 2023 року Європейська комісія скасувала рішення про заборону імпорту українського зерна до п'яти сусідніх з Україною країн. Мовилось про Польщу, Болгарію, Румунію, Угорщину та Словаччину.
- Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина самостійно запровадили заборони для українського зерна на державному рівні.
- Після цього Київ 18 вересня 2023 року подав позови до Світової організації торгівлі. Адже в українському Мінекономіки заявили, що окремі держави Євросоюзу не мають права вводити обмеження на українські товари.
- Вже після цього польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що станом на вересень 2023 року Польща припинила постачати зброю Україні, бо вони озброюються самі.
- Після цього президент Польщі Анджей Дуда запевнив, що слова глави уряду не так зрозуміли. Адже насправді мовиться про те, що Варшава не передає Збройним Силам України ту зброю, яку купує в рамках модернізації власної армії. Своєю чергою польський лідер сказав, що умови підписаних з Україною контрактів, зокрема – на доставку гаубиць Krab, Польща виконує.