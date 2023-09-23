США хочуть роз'яснень від Польщі щодо підтримки Києва після "зернової" суперечки, – Bloomberg

На фоні суперечок України та Польщі через наше зерно Сполучені Штати вимагають від Варшави роз'яснень щодо підтримки України. Особливо після заяви польського прем'єра про зупинку постачання зброї Україні.

Хоча слова Матеуша Моравецького вже пояснював президент Польщі, та США таки вимагають роз'яснень. Варто сказати, що президент Анджей Дуда пояснював, що слова глави його уряду неправильно зрозуміли.

Дивіться також Росія намагається вбити клин між Україною і Польщею з допомогою зерна: чи досяг Кремль мети

Чого чекають Штати від Польщі

Високопоставлений представник американського Міноборони заявив, що США вимагають від Польщі роз'яснень щодо підтримки України. Видання пригадує, що польські офіційні особи припустили – Варшава може припинити військову допомогу Києву.

За словами чиновника, Польща залишається відданою підтримці України, проте наразі незрозуміла точна позиція країни.

Журналісти пригадали, що польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава припинила постачання зброї в Україну, загостривши суперечку зі східним сусідом, яка підриває життєво важливий союз у боротьбі Києва з Росією.

Хоча обидві сторони згодом закликали до ослаблення напруженості, суперечка, що набула широкого розголосу, поставила під сумнів єдність, яка визначала відносини між сусідами. Сварка, що почалася через поставки українського зерна, які стали політичним тягарем для Польщі, ризикує поставити під загрозу європейську солідарність з Україною в боротьбі з російським вторгненням,

– пишуть журналісти.

Однак представник Пентагону сказав, що розбіжності між союзниками поки що не призвели до руйнування єдності коаліції, що підтримує Україну.

Дивіться також Відносини дорожчі за мільйони: Зеленський і Дуда прокоментували "зернову" суперечку

Що відомо про суперечку між Києвом і Варшавою