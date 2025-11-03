Абсолютно неадекватный шаг: как Путин отреагировал на встречу Трампа и Си
- Стабилизация отношений между США и Китаем создает вызов для Кремля, оставляя Россию в стороне от важных переговоров.
- Поведение Путина становится все более непредсказуемым из-за роста влияния близкого окружения и изменений в международных отношениях.
Стабилизация отношений между Вашингтоном и Пекином оставляет Кремль в стороне. Готовность Пентагона передать Украине ракеты Tomahawks сигнализирует об эскалации со стороны США, что беспокоит Москву.
Политтехнолог Олег Постернак объяснил в эфире 24 Канала, что поведение Путина, в частности приглашение иностранных журналистов в Покровск, может свидетельствовать о росте влияния близкого окружения, что создает неопределенность в стратегии Кремля.
Почему компромисс между США и Китаем стал вызовом для Кремля?
Белый дом обнародовал пресс-релиз о договоренностях между Вашингтоном и Пекином. Они касаются преимущественно торгово-экономической сферы, однако позволяют стабилизировать отношения между двумя столицами и перейти к политическому диалогу.
Принципиально важно, что Россия остается в стороне от этих переговоров, ведь понимание между США и Китаем – это серьезный вызов для Кремля,
– подчеркнул Постернак.
Пентагон разрешил передачу Украине Tomahawks, хотя и не в том количестве, на которое могли бы рассчитывать украинцы. Но окончательное решение остается за личным одобрением Трампа.
Почему Путин теряет контроль?
Действия и заявления Путина контрастируют с тем, каким он был год назад.
Приглашение иностранных журналистов в Покровск – это, откровенно говоря, абсолютно неадекватный шаг. Он даже смутил некоторых российских пропагандистов и аналитиков, которые не знали, как комментировать эту чушь,
– подчеркнул Постернак.
Это предложение является информационно-психологической операцией, но выполнена она примитивно и некачественно.
Все больше признаков указывают на переменчивое настроение Путина: сегодня он готов к встречам, завтра – отказывается.
Путин окружает себя людьми, которые потакают его фантазиям вместо рациональных советов. Они пытаются на скорую руку выстроить какую-то стратегию дальнейшего поведения в связи с новым характером отношений между США и Китаем и милитаризацией Европы.
"Эта милитаризация является адекватным ответом на действия России – то ли недавние провокации возле Бельгии, то ли в других местах, где Москва фактически готовит гибридные угрозы", – подытожил Постернак.
Что известно о последствиях встречи Трампа и Си?
Трамп и Си Цзиньпин впервые за шесть лет провели встречу в Южной Корее, во время которой обсудили ситуацию в Украине и ряд других ключевых тем. Трамп также объявил о своем намерении посетить Китай в 2026 году и назвал переговоры с Си Цзиньпином "12 баллов по шкале от 0 до 10".
Трамп подчеркнул, что ему удалось остановить восемь войн благодаря угрозам введения пошлин, однако этот подход не действует в случае с Путиным, ведь Россия почти не имеет торговых отношений с США. Он отметил, что и с Путиным, и с Си Цзиньпином и с Си Цзиньпином необходимо вести серьезные переговоры, однако влиять на них следует разными методами.
Дональд Трамп ввел санкции против России, одновременно оставив пространство для возможного восстановления диалога с Владимиром Путиным. Он отменил запланированную встречу с Путиным в Венгрии из-за негативной реакции на внутреннее письмо от российской стороны, что свидетельствует о нехватке конструктива в будущих переговорах.