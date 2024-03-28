Кремль в очередной раз просчитался: как Россия пропустила подготовку теракта под Москвой

Перед тем, как в "Крокус Сити Холле" произошел теракт, ЦРУ направило руководству России предупреждение о террористической угрозе, к которой причастна организация ИГИЛ-К. Однако в Кремле проигнорировали сообщение от Соединенных Штатов.

Владимир Путин, по данным западных СМИ, отверг предостережения США и отнесся к ним как к "откровенному шантажу" и "попыткам запугать" россиян. Израильский журналист Цви Зильбер рассказал 24 каналу, что даже есть свидетельства того, что Вашингтон не мог достучаться в Кремль, потому что никто там не хотел выслушать американские спецслужбы.

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Это борьба с ИГИЛ

Это предупреждение поступило россиянам перед тем, как произошел теракт в "Крокус Сити Холле". Ответственность на него взяло на себя "крыло" ИГИЛ – организация "Вилаят Хорасан".

Кремль в очередной раз просчитался. Путин начал говорить, что их "шантажируют", "пытаются запугать", "совершают провокации",

– отметил Зильбер.

США имеют информацию о террористах, в частности о ячейке ИГИЛ "Вилаят Хорасан", который давно находятся под наблюдением американских спецслужб. Поскольку ИГИЛ является разветвленной террористической организацией, имеет агентов по всему миру, то с ней лучше бороться совместными усилиями спецслужб разных стран мира.

Именно поэтому американцы и хотели поделиться этой информацией. Не потому, что они симпатизируют России или хотят защитить россиян, – это борьба с ИГИЛ,

– объяснил журналист.

Однако Россия проигнорировала эту информацию, а также обвинила США в якобы "причастности к теракту". В российских пропагандистских шоу утверждают, что "ИГИЛ связана с Соединенными Штатами", хотя американцы сами боролись с этой организацией.

"Я думал, что россияне покажут какую-то "визитку Яроша". Однако кроме несчастных таджиков они никого показать не сумели. К тому же большинство сомневается, что эти сломанные, слабые люди, которых показывают в зале суда, и являются теми грозными боевиками, совершившими теракт", – отметил Цви Зильбер.

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