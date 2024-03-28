Кремль в очередной раз просчитался: как Россия пропустила подготовку теракта под Москвой
Перед тем, как в "Крокус Сити Холле" произошел теракт, ЦРУ направило руководству России предупреждение о террористической угрозе, к которой причастна организация ИГИЛ-К. Однако в Кремле проигнорировали сообщение от Соединенных Штатов.
Владимир Путин, по данным западных СМИ, отверг предостережения США и отнесся к ним как к "откровенному шантажу" и "попыткам запугать" россиян. Израильский журналист Цви Зильбер рассказал 24 каналу, что даже есть свидетельства того, что Вашингтон не мог достучаться в Кремль, потому что никто там не хотел выслушать американские спецслужбы.
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Это борьба с ИГИЛ
Это предупреждение поступило россиянам перед тем, как произошел теракт в "Крокус Сити Холле". Ответственность на него взяло на себя "крыло" ИГИЛ – организация "Вилаят Хорасан".
Кремль в очередной раз просчитался. Путин начал говорить, что их "шантажируют", "пытаются запугать", "совершают провокации",
– отметил Зильбер.
США имеют информацию о террористах, в частности о ячейке ИГИЛ "Вилаят Хорасан", который давно находятся под наблюдением американских спецслужб. Поскольку ИГИЛ является разветвленной террористической организацией, имеет агентов по всему миру, то с ней лучше бороться совместными усилиями спецслужб разных стран мира.
Именно поэтому американцы и хотели поделиться этой информацией. Не потому, что они симпатизируют России или хотят защитить россиян, – это борьба с ИГИЛ,
– объяснил журналист.
Однако Россия проигнорировала эту информацию, а также обвинила США в якобы "причастности к теракту". В российских пропагандистских шоу утверждают, что "ИГИЛ связана с Соединенными Штатами", хотя американцы сами боролись с этой организацией.
"Я думал, что россияне покажут какую-то "визитку Яроша". Однако кроме несчастных таджиков они никого показать не сумели. К тому же большинство сомневается, что эти сломанные, слабые люди, которых показывают в зале суда, и являются теми грозными боевиками, совершившими теракт", – отметил Цви Зильбер.
США предупреждали Кремль о теракте: что известно
- Издание NYT рассказало, что до теракта в "Крокус Сити Холле", ЦРУ направило в верхушку власти в России частное предупреждение, в котором говорилось о том, что может произойти теракт с привлечением ответвления Исламского государства – ИГИЛ-К.
- Однако Путин пренебрежительно отнесся к этой информации и назвал ее "откровенным шантажом" и попыткой "запугать и дестабилизировать" российское общество.
- Россия сейчас обвиняет в совершении теракта четырех граждан Таджикистана, а Украину – в его организации. Однако издание ставит вопрос, как масштабный разведывательный и правоохранительный аппарат России не смог предупредить и предотвратить крупнейший за последние 10 лет теракт в стране, проигнорировав предупреждение США.
- Это стало результатом в частности высокого уровня недоверия внутри российских силовиков, а также в отношениях российских спецслужб с западными коллегами.
- Посольство США также публично предупреждало 7 марта о возможных терактах в России в течение 48 часов. Издание пишет, что сразу после предупреждения, в "Крокус Сити Холле" персонал был проинструктирован на случай теракта. Также там были введены дополнительные средства безопасности. Однако именно в этот период в концертном зале находился подозреваемый в теракте Шамсидин Фаридуни, которого силовики не смогли обнаружить.
- В то же время NYT отмечает, что США поделились с россиянами только необходимой информацией, а не расширенной из-за опасений, что российские спецслужбы смогут раскрыть источники и методы их разведки.