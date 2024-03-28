Кремль вчергове прорахувався: як Росія проґавила підготування теракту під Москвою

Перед тим, як у "Крокус Сіті Холі" стався теракт, ЦРУ надіслало керівництву Росії попередження про терористичну загрозу, до якої причетна організація ІДІЛ-К. Проте у Кремлі проігнорували повідомлення від Сполучених Штатів.

Владімір Путін, за даними західних ЗМІ, відкинув застороги США та поставився до них як до "відвертого шантажу" та "спроб залякати" росіян. Ізраїльський журналіст Цві Зільбер розповів 24 Каналу, що навіть є свідоцтва того, що Вашингтон не міг достукатися в Кремль, тому що ніхто там не хотів вислухати американські спецслужби.

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Це боротьба з ІДІЛ

Це попередження надійшло росіянам перед тим, як стався теракт в "Крокус Сіті Холі". Відповідальність на нього взяло на себе "крило" ІДІЛ – організація "Вілаят Хорасан".

Кремль вчергове прорахувався. Путін почав говорити, що їх "шантажують", "намагаються залякати", "вчиняють провокації",

– зазначив Зільбер.

США мають інформацію щодо терористів, зокрема про осередок ІДІЛ "Вілаят Хорасан", який давно перебувають під наглядом американських спецслужб. Оскільки ІДІЛ є розгалуженою терористичною організацією, має агентів по всьому світу, то з нею краще боротися спільними зусиллями спецслужб різних країн світу.

Саме тому американці й хотіли поділитися цією інформацією. Не тому, що вони симпатизують Росії чи хочуть захисти росіян, – це боротьба з ІДІЛ,

– пояснив журналіст.

Проте Росія проігнорувала цю інформацію, а також звинуватила США у нібито "причетності до теракту". В російських пропагандистських шоу стверджують, що "ІДІЛ пов'язана зі Сполученими Штатами", хоча американці самі боролися з цією організацією.

"Я думав, що росіяни покажуть якусь "візитівку Яроша". Однак окрім нещасних таджиків вони нікого показати не зуміли. До того ж більшість має сумнів, що ці зламані, кволі люди, яких показують в залі суду, і є тими загрозливими бойовиками, що вчинили теракт", – наголосив Цві Зільбер.

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