Перед тим, як посольство США в Москві опублікувало рідкісне публічне попередження про можливий теракт у "Крокусі", місцева станція ЦРУ надіслала офіційним особам Росії приватне попередження, яке містило принаймні одну додаткову деталь: змову. Там мовилось про залучення відгалуження Ісламської держави, відомої як ІДІЛ-К.

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Наймасованіший напад в Росії за 20 років

Російський президент відкинув попередження та назвав їх "відвертим шантажем" та "спробами залякати" російське суспільство.

Через три дні після цього невідомі зі зброєю увірвалися в "Крокус Сіті Хол" під Москвою та вбили щонайменше 143 людини під час наймасовішого нападу в Росії за майже два десятиліття. ІДІЛ взяла на себе відповідальність за це. Провал російських спецслужб ще помітнішим робить те, що вони визнали загрозу від ІДІЛ.

Росія ідентифікувала чотирьох чоловіків, підозрюваних у скоєнні нападу, як вихідців з Таджикистану.

Тепер Путін і його поплічники звинувачують Україну, намагаючись відвернути увагу від питання, яке було б центральним у будь-якій країні з незалежними ЗМІ та відкритими дебатами в її політиці: як величезний розвідувальний і правоохоронний апарат Росії, попри серйозні попередження, не змогли запобігти одному з найбільших терористичних нападів у країні?

Офіційні особи США та Європи вважають, що невдача, швидше за все, стала результатом комбінації факторів, головним серед яких є глибокий рівень недовіри як всередині російського істеблішменту безпеки, так і в його відносинах з іншими глобальними спецслужбами.

Крім цього, вказують на те, як Путін використовує внутрішній апарат безпеки для дедалі ширших політичних репресій, а також на його зосередженість на хрестових походах проти України та Заходу, як на відволікання, яке, ймовірно, не допомогло.

Проблема полягає в тому, щоб справді мати можливість запобігти терористичним нападам, вам потрібна справді хороша та ефективна система обміну та збору розвідданих,

– сказав Андрій Солдатов, експерт з російської розвідки.

Розширене визначення екстремістів

Значення слова "екстреміст" під час правління Путіна у Росії почало розширюватись ще до повномасштабного вторгнення в Україну. З ними бореться має скорочену назву "ФСБ" та колись воно зосереджувалося на ісламістських екстремістах, групах убивць і доморощених неонацистських групах, але з посиленням репресій список цілей розширився, включаючи опозиціонерів, таких як Олексій Навальний, а також активістів із захисту прав ЛГБТК, Свідків Єгови, борців за мир та інших критика Кремля.

З 2013 року кількість ісламістських організацій у реєстрі екстремістських організацій Федеральної служби фінансового моніторингу Росії зменшилася. Водночас додалися сотні організацій, пов’язаних зі Свідками Єгови, всесвітня штаб-квартира яких розташована в США. Штатів і викликає підозру у ФСБ

Голова ФСБ, наприклад, дедалі активніше залучався до справ, далеких від боротьби з тероризмом. У 2020 році, за даними уряду США, він і його відділення ФСБ були причетні до отруєння Навального.

Загалом ФСБ – це політична поліція, і як така вона відображає занепокоєння Кремля,

– сказав Марк Галеотті, фахівець з операцій безпеки Росії.

Росія є одним із головних військових прихильників противників "Ісламської держави" на Близькому Сході, що робить російські інтереси основною мішенню ісламістської екстремістської групи. Але, як сказав один представник європейської безпеки, росіяни переслідували "фіктивні загрози", а не реальні.

Однак американські та європейські офіційні особи кажуть, що російські чиновники, які займаються стеженням за ісламістськими екстремістами, мають власний підрозділ у ФСБ, який залишається надійно укомплектованим і фінансованим, попри на навантаження на служби безпеки через посилення внутрішніх політичних репресій і війну проти України.

Нездатність запобігти атаці, ймовірно, була результатом комбінації інших факторів, включаючи втому після "особливої ​​пильності" в період так званих президентських виборів у Росії.

Підвищена безпека

7 березня, майже одразу після приватного попередження про можливі теракти, ФСБ оголосила, що вбила двох казахів на південний захід від Москви, під час зриву змови ІДІЛ-К щодо синагоги в столиці.

Йосип Пригожин, відомий російський музичний продюсер, згадав, що він і його дружина, зірка російської естради Валерія, яка цього місяця виступала в "Крокус Сіті Хол", помітили, що там посилили охорону, проводили перевірки сумок та вживали інших заходів, яких він раніше не бачив.

Приблизно в той же час персонал закладу попередили та проінструктували на випадок теракту.

Але посилена охорона не встигла виявити одного з нападників Шамсідіна Фарідуні. Співробітники мюзик-холу, розмовляючи з російськими ЗМІ, пригадали, що бачили пана Фарідуні на концертному майданчику 7 березня.

У своєму публічному попередженні посольство США заявило, що ризик нападу на концертний зал у Москві буде високим протягом наступних 48 годин. Офіційні особи США кажуть, що, можливо, російська влада наполягала на 48-годинному періоді попередження, однак потім стала більш розслабленою, коли нападу не відбулося.

У наступні дні внутрішні звіти російської розвідки попереджали про загрозу, яку становлять для Росії таджики, радикалізовані ІДІЛ-К. У повідомленні вказувалося на причетність таджиків до зривів змов в Європі та нападів в Ірані та Стамбулі в останні місяці. Однак в уряді вже виріс скептицизм.

Оскільки ФСБ – і Путін – дивляться на світ крізь призму того, що Сполучені Штати прагнуть отримати Росію, будь-яка інформація, яка не відповідає цій структурі, легко відкидається,

– сказала Андреа Кендалл-Тейлор, старший науковий співробітник Центру.

"Обов'язок попереджати"

Коли ЦРУ дотримувалося вказівок 2015 року, відомих як "обов’язок попереджати", які вимагали від розвідувальних служб інформувати "американських і неамериканських осіб" про конкретні загрози, спрямовані на "навмисне вбивство, тяжкі тілесні ушкодження та викрадення".

Попередження не оприлюднюють, якщо влада США не вважає, що це може становити загрозу для американців у тій чи іншій країні.

Путін у 2017 та у 2019 році дякував уряду США за надання інформації, яка допомогла Росії запобігти терористичним атакам у Санкт-Петербурзі.

Експерти кажуть, що російські спецслужби були зосереджені на внутрішніх терористичних загрозах. Великі терористичні атаки на російській території, приписувані міжнародним групам, таким як Ісламська держава чи Аль-Каїда, були рідкісними, а внутрішні служби безпеки країни мають менший досвід відстеження цих загроз і менш навички проникнення в центральноазіатські екстремістські осередки.

За кілька днів після нападу Москва відповіла Вашингтону заявою, що її попередження слід розглядати як доказ можливої ​​американської співучасті.