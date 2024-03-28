Перед тем как посольство США в Москве опубликовало редкое публичное предупреждение о возможном теракте в "Крокусе", местная станция ЦРУ направила официальным лицам России частное предупреждение, которое содержало по крайней мере одну дополнительную деталь: заговор. Там говорилось о привлечении ответвления "Исламского государства", известного как ИГИЛ-К.

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Самое массированное нападение в России за 20 лет

Российский президент отверг предупреждения и назвал их "откровенным шантажом" и "попытками запугать" российское общество.

Через три дня после этого неизвестные с оружием ворвались в "Крокус Сити Холл" под Москвой и убили по меньшей мере 143 человека во время самого массового нападения в России за почти два десятилетия. ИГИЛ взяло на себя ответственность за это. Провал российских спецслужб еще заметнее делает то, что они признали угрозу от ИГИЛ.

Россия идентифицировала четырех мужчин, подозреваемых в совершении нападения, как выходцев из Таджикистана.

Теперь Путин и его приспешники обвиняют Украину, пытаясь отвлечь внимание от вопроса, который был бы центральным в любой стране с независимыми СМИ и открытыми дебатами в ее политике: как огромный разведывательный и правоохранительный аппарат России, несмотря на серьезные предупреждения, не смог предотвратить одно из крупнейших террористических нападений в стране?

Официальные лица США и Европы считают, что неудача, скорее всего, стала результатом комбинации факторов, главным из которых является глубокий уровень недоверия как внутри российского истеблишмента безопасности, так и в его отношениях с другими глобальными спецслужбами.

Кроме этого, указывают на то, как Путин использует внутренний аппарат безопасности для все более широких политических репрессий, а также на его сосредоточенность на крестовых походах против Украины и Запада, как на отвлечение, которое, вероятно, не помогло.

Проблема заключается в том, чтобы действительно иметь возможность предотвратить террористические нападения, вам нужна действительно хорошая и эффективная система обмена и сбора разведданных,

– сказал Андрей Солдатов, эксперт по российской разведке.

Расширенное определение экстремистов

Значение слова "экстремист" во время правления Путина в России начало расширяться еще до полномасштабного вторжения в Украину. С ними борется орган под сокращенным названием "ФСБ", и когда-то он сосредотачивался на исламистских экстремистах, группах убийц и доморощенных неонацистских группах; но с усилением репрессий список целей расширился, включая оппозиционеров, таких как Алексей Навальный, а также активистов по защите прав ЛГБТ, "Свидетелей Иеговы", борцов за мир и других критиков Кремля.

С 2013 года количество исламистских организаций в реестре экстремистских организаций Федеральной службы финансового мониторинга России уменьшилось. В то же время добавились сотни организаций, связанных со "Свидетелями Иеговы", вызывающих подозрение у ФСБ, всемирная штаб-квартира которых расположена в США.

Глава ФСБ, например, все активнее привлекался к делам, далеким от борьбы с терроризмом. В 2020 году, по данным правительства США, он и его отделение ФСБ были причастны к отравлению Навального.

В общем ФСБ – это политическая полиция, и как таковая она отражает беспокойство Кремля,

– сказал Марк Галеотти, специалист по операциям безопасности России.

Россия является одним из главных военных сторонников противников "Исламского государства" на Ближнем Востоке, что делает российские интересы основной мишенью исламистской экстремистской группы. Но, как сказал один представитель европейской безопасности, россияне преследовали "фиктивные угрозы", а не реальные.

Однако американские и европейские официальные лица говорят, что российские чиновники, занимающиеся слежкой за исламистскими экстремистами, имеют собственное подразделение в ФСБ, которое остается надежно укомплектованным и финансируемым, несмотря на нагрузку на службы безопасности из-за усиления внутренних политических репрессий и войны против Украины.

Неспособность предотвратить атаку, вероятно, была результатом комбинации других факторов, включая усталость после "особой бдительности" в период так называемых президентских выборов в России.

Повышенная безопасность

7 марта, почти сразу после частного предупреждения о возможных терактах, ФСБ объявила, что убила двух казахов к юго-западу от Москвы во время срыва заговора ИГИЛ-К в отношении синагоги в столице.

Иосиф Пригожин, известный российский музыкальный продюсер, вспомнил, что он и его жена, звезда российской эстрады Валерия, выступавшая в этом месяце в "Крокус Сити Холле", заметили, что там усилили охрану, проводили проверки сумок и принимали другие меры, которых он раньше не видел.

Примерно в то же время персонал заведения предупредили и проинструктировали на случай теракта.

Но усиленная охрана не успела обнаружить одного из нападавших Шамсидина Фаридуни. Сотрудники мюзик-холла, разговаривая с российскими СМИ, вспомнили, что видели господина Фаридуни на концертной площадке 7 марта.

В своем публичном предупреждении посольство США заявило, что риск нападения на концертный зал в Москве будет высоким в течение следующих 48 часов. Официальные лица США говорят, что, возможно, российские власти настаивали на 48-часовом периоде предупреждения, однако затем стали более расслабленными, когда нападения не произошло.

В последующие дни внутренние отчеты российской разведки предупреждали об угрозе, которую представляют для России таджики, радикализированные ИГИЛ-К. В сообщении указывалось на причастность таджиков к срывам заговоров в Европе и нападениям в Иране и Стамбуле в последние месяцы. Однако в правительстве уже вырос скептицизм.

Поскольку ФСБ – и Путин – смотрят на мир сквозь призму того, что Соединенные Штаты стремятся получить Россию, любая информация, которая не соответствует этой структуре, легко отвергается,

– сказала Андреа Кендалл-Тейлор, старший научный сотрудник торгового центра.

"Обязанность предупреждать"

ЦРУ придерживалось указаний 2015 года, известных как "обязанность предупреждать", которые требовали от разведывательных служб информировать "американских и неамериканских лиц" о конкретных угрозах, направленных на "умышленное убийство, тяжкие телесные повреждения и похищения".

Предупреждения не обнародуют, если власти США не считают, что это может представлять угрозу для американцев в той или иной стране.

Путин в 2017 и в 2019 году благодарил правительство США за предоставление информации, которая помогла России предотвратить террористические атаки в Санкт-Петербурге.

Эксперты говорят, что российские спецслужбы были сосредоточены на внутренних террористических угрозах. Крупные террористические атаки на российской территории, приписываемые международным группам, таким как "Исламское государство" или "Аль-Каида", были редкими, а внутренние службы безопасности страны имеют меньший опыт отслеживания этих угроз и меньшие навыки проникновения в центральноазиатские экстремистские ячейки.

Через несколько дней после нападения Москва ответила Вашингтону заявлением, что ее предупреждение следует рассматривать как доказательство возможного американского соучастия.