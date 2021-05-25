В США произошла стрельба в баре: есть погибшие

В одном из баров штата Огайо произошла стрельба. Погибли 3 человека, также есть раненые. Пока причины инцидента неизвестны.

Стрельба произошла 23 мая в городе Янгстаун. После сообщения на место преступления прибыли полицейские.

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Стрельбу открыли в американском баре

Из-за стрельбы в баре погибли 3 человека, еще 3 – ранены. Их госпитализировали в больницу Сент-Элизабет Янгстаун. Пока неизвестно, в каком они состоянии.

Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия. Они опрашивают свидетелей, однако еще не сообщают деталей о подозреваемых. Неизвестны также и мотивы преступления.

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