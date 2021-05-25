У США сталася стрілянина в барі: є загиблі

В одному з барів штату Огайо трапилась стрілянина. Загинуло 3 людей, також є поранені. Наразі причини інциденту невідомі.
Стрілянина трапилась 23 травня у місті Янгстаун. Після повідомлення на місце злочину прибули поліцейські.
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Стрілянину відкрили в американському барі
Через стрілянину в барі загинуло 3 людей, ще 3 – поранені. Їх госпіталізували до лікарні Сент-Елізабет Янгстаун. Наразі невідомо, в якому вони стані.
Правоохоронці розслідують обставини події. Вони опитують свідків, однак ще не повідомляють деталей про підозрюваних. Невідомі також й мотиви злочину.
Останні трагічні стрілянини в Україні та світі
- 22 травня двоє чоловіків у Запоріжжі не змогли поділити чергу на "МакДрайв" біля McDonald's. Унаслідок словесної перепалки сталася стрілянина. У поліції повідомили, що один з конфліктуючих вихопив травматичний пістолет і поцілив опонентові в стегно.
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