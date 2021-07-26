Сотни подростков и десятки детей: в США рассказали о жертвах стрельбы в этом году

В Соединенных Штатах только с 17 июля по 23 июля во время стрельбы погибли 430 человек. Ранения получили 1 007 человек.

Такие жуткие подсчеты сделала исследовательская организация Gun Violence Archive. За неделю в США произошло 915 инцидентов, во время которых прозвучали выстрелы.

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Число жертв в 2021 году уже превысило 24 тысячи

В организации бьют тревогу, так как количество случаев стрельбы на американских улицах каждый раз растет.

В 2020 году в инцидентах со стрельбой погибли около 43 тысяч человек.

В 2021 году, по состоянию на июль, жизни от выстрелов уже потеряли 24 тысячи граждан, и это количество продолжает расти.

В Gun Violence Archive подсчитали: из тех людей, которые стали жертвами стрельбы в этом году, 800 – не достигли и 18-летнего возраста. Ужасный факт: 174 из погибших еще не исполнилось и 12.

Ранее В Нью-Йорке продавцы устроили ссору: один из них выстрелил в прохожего

Коротко о последних случаях стрельбы на территории США