Сотні підлітків та десятки дітей: у США розповіли про жертв стрілянини цього року
26 липня 2021 , 19:07Читать новость на русском
Джерело:Gun Violence Archive
У Сполучених Штатах лише з 17 липня по 23 липня під час стрілянини загинули 430 осіб. Поранення отримали 1007 людей.
Такі моторошні підрахунки зробила дослідницька організація Gun Violence Archive. За тиждень у США сталось 915 інцидентів, під час яких прозвучали постріли.
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Кількість жертв у 2021 році вже перевищила 24 тисячі
В організації б'ють на сполох: адже кількість випадків стрілянини на американських вулицях щоразу зростає.
- У 2020 році в інцидентах зі стріляниною загинули близько 43 тисяч осіб.
- У 2021 році, станом на липень, життя від пострілів вже втратили 24 тисячі громадян і ця кількість продовжує зростати.
У Gun Violence Archive підрахували: з тих людей, які стали жертвами стрілянини цього року, 800 – не досягли і 18-річного віку. Жахливий факт: 174 з загиблих ще не виповнилось і 12.
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Коротко про останні випадки стрілянини на території США
- У Вашингтоні 18 липня сталась стрілянина поблизу стадіону. Через неї довелось перервати бейсбольний матч та евакуювати глядачів. Поранені були кілька осіб.
- За два дні до цього теж у Вашингтоні невідомі відкрили вогонь. Загинула дитина, ще 5 дорослих були поранені.
- Криваві кілька днів були у Чикаго. Там 10 – 11 липня в результаті перестрілок загинули 11 людей, серед них репер KTS Dre.