В США снова стрельба в школе: по меньшей мере 4 пострадавших
Источник:Fox 2 Detriot
В США в старшей школе снова открывали огонь: на этот раз стреляли в городе Оксфорд, что в Мичигане. По предварительной информации, погибших нет, пострадавших – по меньшей мере четверо.
Шериф округа Окленд сообщил, что нападавшего задержали. Он уже находится под стражей.
Ранее В Иерусалиме нападавший открыл огонь по людям: есть жертва и раненые
В полиции говорят, что нападавший был только один
Полицию вызвали в школу из-за выстрелов 30 ноября около 13:00 по местному времени. Правоохранители быстро задержали подозреваемого и изъяли у него пистолет.
Шериф уверяет, что нападавший был лишь один. Информации о погибших от ранений нет, однако данные о пострадавших – разные. Предварительно, пострадавших – от 4 до 6.
Учеников из школы эвакуировали
Уже в 14:00 на территории школы приземлились медицинские вертолеты. В это время полицейские проводили вторичный осмотр помещения. Учеников из школы эвакуировали на стоянку через дорогу.
Что рассказали очевидцы событий
Родители школьников рассказали СМИ, что некоторые ученики забаррикадировались в классах, когда услышали выстрелы. В это время на место прибыли правоохранители и с десяток автомобилей скорой. Родителям пришло оповещение о том, что не надо приближаться к школе.
Смотрите видео с места событий:
Что известно об Оксфорде
Это небольшой городок с населением чуть более 3 400 человек, расположенный менее чем в 50 километрах от Детройта.
Последние случаи стрельбы в мире: кратко
- Во время футбольного матча в Аргентине огнестрельное ранение получил тренер.
- В США стрельбой завершилось празднование Хеллоуина: в Калифорнии погибли 2 человека и пострадали еще 5.
- 26 октября в Айдахо мужчина открыл огонь в развлекательном центре, жертв – двое.
- За день до этого в Афганистане во время перестрелки погибли 17 человек.