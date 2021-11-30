Через стрілянину в школі США загинули 3 учнів, багато постраждалих
Джерело:Fox 2 Detroit
У США у старшій школі знову відкривали вогонь: цього разу стріляли в місті Оксфорд, що у Мічигані. Загинули троє учнів, постраждалих – щонайменше шестеро.
Шериф округу Окленд повідомив, що нападника затримали. Він вже перебуває під вартою.
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У поліції кажуть, що нападник був лише один
Поліцію викликали в школу через постріли 30 листопада близько 13:00 за місцевим часом. Правоохоронці швидко затримали підозрюваного і вилучили у нього пістолет.
Шериф запевняє, що нападник був лише один. Інформації про загиблих від поранень немає, проте дані про потерпілих – різні. Попередньо, постраждалих – від 4 до 6.
Учнів зі школи евакуювали
Вже о 14:00 на території школи приземлились медичні гелікоптери. У цей час поліцейські проводили вторинний огляд приміщення. Учнів зі школи евакуювали – на стоянку через дорогу.
Що розповіли очевидці подій
Батьки школярів розповіли ЗМІ, що деякі учні забарикадувались у класах, коли почули постріли. У цей час на місце прибули правоохоронці та з десяток автомобілів швидкої. Батькам прийшло сповіщення про те, що не треба наближатись до школи.
Дивіться відео з місця подій:
Що відомо про ОксфордЦе невелике містечко з населенням трохи більше ніж 3 400 осіб, розташоване за менше ніж 50 кілометрів від Детройта.
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