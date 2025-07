Сатанисты, секты и тайная война Трампа: как теории заговоров разъедают Америку изнутри

В Соединенных Штатах уже не первый год распространяются причудливые теории заговора – от мистического культа QAnon до выдумок об "адренохроме" и тайных педофильских сектах среди элит. Эти конспирологические движения, некогда маргинальные, теперь влияют на миллионы людей и даже успешно просачиваются в политику.

Перед выборами 2024 года 80% сторонников QAnon поддерживали кандидатуру Трампа и считали, что при правлении Харрис в государстве наступит диктатура.

О том, как возник феномен QAnon, во что верят его адепты, какими путями распространяются эти идеи и как реагирует на них общество и власть и при чем здесь Трамп – читайте в материале 24 Канала.

От Pizzagate до большого заговора QAnon

В октябре 2017 года на анонимном форуме 4chan появился загадочный пользователь под псевдонимом Q Clearance Patriot, который назвал себя чиновником с допуском к секретной информации. Этот Q начал публиковать туманные сообщения – крохи намеков о якобы эпической тайной войне, которую президент Дональд Трамп ведет против всемирного "глубинного государственного" зла.

Предпосылки для появления такого движения уже назревали: годом ранее, во время избирательной кампании 2016-го, соцсетями разнесли безосновательную историю о якобы существовании в Вашингтоне подпольного притона педофилов, к которому причастны соратники Хиллари Клинтон. Эта выдумка получила название Pizzagate и едва не привела к трагедии – в декабре 2016-го вооруженный фанат теории открыл стрельбу в пиццерии Comet Ping Pong, где, по его мнению, удерживали детей.

Хотя заговор вокруг Pizzagate быстро опровергли журналисты и правоохранители, явление никуда не исчезло. Наоборот, уже через год оно переросло в гораздо более масштабное конспирологическое движение. Новоявленная теория получила название QAnon (от Q + anonymous).

Если первоисточником была единичная фейковая сенсация о пиццерии, то QAnon изначально позиционировался как всеобъемлющая, почти мифологическая картина мира. Адепты QAnon верили, что загадочный Q передает им зашифрованные пророчества о "урагане", близком дне расплаты, когда Трамп разоблачит и разгромит тайный преступный синдикат политической верхушки.



Фанаты Трампа носят футболки с отсылкой на QAnon / Фото The Washington Post

Именно фраза calm before the storm ("тишина перед бурей"), мимоходом брошенная Трампом в октябре 2017 года, была воспринята сторонниками заговора как знак к действию. С тех пор конспирологический сериал QAnon только набирал обороты.

Сатанисты, педофилы и адренохром: во что верят сторонники теорий заговора

Ключевое послание QAnon звучит настолько невероятно, что трудно поверить, будто кто-то воспринимает его всерьез. По данным The New York Times, QAnon ставит за основу тезис, якобы миром управляет зловещий заговор – секретная клика сатанистов-педофилов, в который входят высокопоставленные демократы, голливудские знаменитости и другие представители "либеральной элиты".

Фигурируют и конкретные "злодеи": среди названных имен – Хиллари Клинтон, Барак Обама, Джордж Сорос, актеры Опра Уинфри, Том Хэнкс, Эллен Дедженерес, даже Папа Римский Франциск и Далай-лама. Их обвиняют не только в педофилии и торговле детьми, но и в еще более гротескных преступлениях. Как утверждает NYT, сторонники QAnon верят, что члены этого "культа" похищают и пытают детей, убивают их в сатанинских ритуалах, а затем пьют их кровь, чтобы добыть особое вещество для продления жизни.

Это мифическое вещество называется адренохром – его якобы получают из адреналиновых желез напуганных жертв. "Они похищают, пытают и убивают детей в рамках сатанинского ритуала, а также для того, чтобы добыть из крови эликсир жизни под названием адренохром", – так описал убеждения QAnon журналист Кевин Руз в репортаже CNN.

Фактически, имеем дело с современной реинкарнацией древних мифов о "кровавых жертвоприношениях" – конспирологи QAnon взяли на вооружение мотивы средневековой клеветы о "кровавых ритуалах" и панических слухов 1980-х о сатанистах, которые якобы массово издеваются над детьми. При этом враги у QAnon очерчены вполне современные: заговор приписывается политическим соперникам Дональда Трампа и прогрессивным публичным фигурам. По мнению социологов, это прямой отголосок так называемой "сатанинской паники" конца ХХ века, только переориентированный на новые мишени.

Когда я впервые услышала о QAnon, то подумала: "Ну вот, снова началось",

– вспоминает исследовательница Мэри Де Янг, которая изучала такие случаи в 1980-х.

Тогда в США распространялись безосновательные обвинения в сатанинском ритуальном насилии над детьми – только роль злодеев отводили работникам детских садов. Сегодня же, как отмечает NPR, теория QAnon выдвигает те же жуткие обвинения, но адресует их уже не мистическим "культистам", а конкретным публичным лицам – преимущественно демократам во власти.

Популярность таких сюжетов объясняется их эмоциональным зарядом: образ "похитителей детей" апеллирует к первобытным страхам и легко вызывает общественное возмущение, независимо от абсурдности доказательств. В этой манихейской истории есть и положительный герой – сам 45-й и 47-й президент США. По легенде QAnon, Дональд Трамп был тайно завербован патриотически настроенными генералами, чтобы баллотироваться в президенты и разрушить власть зловещей клики.

Трамп в этой мифологии – мессия, "избранный" для спасения Америки. Сторонники QAnon убеждены, что он ведет скрытую войну, результатом которой станет "Великое пробуждение" – массовые аресты и казни предателей-"глобалистов", очищение страны от влияния темных сил и возвращение к традиционным ценностям.

Свои сообщения загадочный Q часто завершает фразой-символом: WWG1WGA (Where We Go One, We Go All – "Куда идет один, туда идем все"), которая стала девизом сообщества.

В риторике QAnon переплелось все – от христианских мотивов (борьба добра и зла, пророчества об апокалипсисе) до классических антисемитских клише. Например, среди "кукловодов" мирового зла в теории фигурирует семья Ротшильдов – известная еврейская династия банкиров, которую конспирологи выставляют едва ли не главными сатанистами во главе культа. Такие нарративы фактически пересказывают сюжет "Протоколов сионских мудрецов" – столетней фальшивки о еврейском заговоре.

Так что неудивительно, что The Washington Post еще в 2018 году открыто назвала QAnon "сумасшедшим конспирологическим культом с расистскими и антисемитскими подтекстами".



Сторонники Трампа на предвыборном митинге поднимают свои телефоны с сообщениями о теории заговора QAnon / Getty Images

Какая связь между Эпштейном и QAnon Интересно, что сторонники QAnon имеют свой взгляд на "списки Эпштейна", финансиста-эксплуататора малолетних, который дружил с влиятельными американцами, в частности с Трампом. После смерти Джеффри Эпштейна в 2019 году – по официальной версии, самоубийства – появилась масса подозрений и теорий заговора. Необычные обстоятельства смерти, отсутствие видео, ошибки охраны и переломы на шее лишь подпитали сомнения. Фраза "Эпштейн не совершал самоубийство" быстро стала мемом и со временем проникла в политическое и медийное пространство.



Конспирологи, особенно из движения QAnon, восприняли смерть Эпштейна как подтверждение своих идей о "глобальном заговоре педофилов", в котором замешаны политики и элиты. Эпштейн, имевший связи с влиятельными лицами, стал в их представлении ключом к разоблачению "глубинного государства". Обнародование данных о его полетах лишь укрепило убеждение в существовании "списка Эпштейна". Даже когда новые документы не содержали сенсаций, заговорщики либо их игнорировали, либо находили новые объяснения. Некоторые политики, такие как конгрессмен-республиканец Пол Гозар, открыто подыгрывали этим настроениям. Таким образом, тема смерти Эпштейна превратилась в элемент политической мифологии в среде сторонников QAnon и части республиканцев.

Несмотря на фантастичность и откровенную ложность всех этих утверждений, для десятков тысяч людей QAnon постепенно превратился в нечто вроде секты или даже квази-религии. Издание The Atlantic предостерегало, что QAnon – это не только теория заговора, а движение, "объединенное массовым отвержением разума, объективности и других ценностей Просвещения", своеобразное рождение новой религии.

Действительно, во многом поведение сторонников QAnon напоминает религиозный культ: они участвуют в совместных "ритуалах" (онлайн-чтение и толкование загадочных сообщений Q), ждут прихода мессии и Страшного суда над врагами, иммунные к внешним аргументам.

В состав QAnon уже включены элементы других известных конспирологий: здесь и "правда" об убийстве Джона Кеннеди, и выдумки о тайных экспериментах над НЛО, и отрицание терактов 11 сентября. Все, что резонирует с антиэлитарными настроениями и недоверием к официальным версиям, становится частью гибкого мифа QAnon. Впрочем, стержнем этой веры остается именно образ мощного педофильского культа.

Существование глобальной клики педофилов – это центральный постулат QAnon, в который верят почти все его сторонники,

– отмечает The New York Times.

А главный месседж движения сводится к тому, что "только Трамп может нас спасти".

Соцсети как катализатор конспирологии

Движение QAnon родилось в сомнительных уголках интернета, но очень быстро вырвалось оттуда и захватило значительно более широкие аудитории. Если в начале его "колыбелью" были анонимные имиджборды вроде 4chan и 8chan, то уже через несколько лет контент QAnon захлестнул мейнстримные социальные сети.

The New York Times отмечала, что в 2020 году соцсети Twitter, Facebook, Instagram захлестнула волна дезинформации, вдохновленной QAnon – от фейков о COVID-19 и "антифа" до теорий заговора вокруг выборов и протестов Black Lives Matter.

Конспирологи активно использовали алгоритмы соцсетей, чтобы расширить свою аудиторию: они добавлялись в сторонние группы, запускали невинные на вид гештеги, стремясь "зацепить" людей, далеких от политики. В частности, в 2020-м сторонники QAnon массово взялись продвигать хэштег #SaveTheChildren ("спасите детей"), традиционно связанный с борьбой против детской эксплуатации. Они публиковали эмоциональные посты о необходимости защитить детей от педофилов, наполняя их намеками на "тайные заговоры демократов".

Как писало Associated Press, многие пользователи социальных сетей впервые познакомились с QAnon именно через такие посты о детском трафике с хештегом #SaveTheChildren.



Сторонники QAnon с плакатами #SaveTheChildren / фото AP

В августе 2020-го этот [эштег выбился в тренды, собрав более 800 тысяч сообщений за неделю, прежде чем модерация Facebook и Instagram попыталась затормозить эту волну, перенаправляя людей на официальные ресурсы реальной благотворительной организации Save the Children. Но даже после вмешательства платформ конспирологический вал уже было не остановить – сообщения и мемы, якобы "защищающие детей", продолжали незаметно затягивать пользователей в орбиту QAnon.

Другая любимая площадка теоретиков заговора – YouTube. Через алгоритмы рекомендаций видеоплатформы откровенно фейковые сенсации попадали на глаза миллионам зрителей. На это обращала внимание The Washington Post: ютуб-ролики с голословными "разоблачениями" голливудских педофилов появлялись в топе поиска по именам известных лиц.

Только после волны критики в 2018 году YouTube и другие соцсети начали пересмотр политик модерации. В течение 2020-го компании постепенно ввели запреты на контент, связанный с QAnon: в июле Twitter заблокировал около 7 тысяч QAnon-аккаунтов и ограничил распространение еще сотен тысяч, в октябре Facebook объявил о полном удалении QAnon-страниц и групп.

Однако к этому моменту движение успело глубоко укорениться. QAnon создал собственную экосистему альтернативных площадок – от сервисов типа Telegram и Gab до многочисленных конспирологических блогов и подкастов. Когда крупные соцсети прикрыли основные каналы, завсегдатаи QAnon просто мигрировали в другие уголки интернета, что усложнило наблюдение за ними. Примечательно, что значительную часть новых адептов QAnon составили группы, далекие от традиционного образа "радикалов". Как выяснили исследователи, через кампанию #SaveTheChildren к движению приобщилось много консервативных женщин, в частности матерей, религиозных активисток.

Конспирология о "детях в опасности" нашла отклик в кругах, которые ранее интересовались только вопросами семьи или здоровья. Антрополог Софи Бьорк-Джеймс отмечает, что QAnon особенно привлек религиозных консервативных женщин: в церквях американского Среднего Запада тема торговли людьми давно была одним из немногих социальных вопросов, вокруг которых объединялись прихожане.

Теперь же движение QAnon предложило простое объяснение – якобы за большинством случаев исчезновения или эксплуатации детей стоит единый мощный заговор "сатанистов из правительства". В то же время и сторонникам оздоровительного движения и "нью-эйджа" QAnon сумел импонировать – его нарратив о "пробуждении" и недоверии к официальной медицине перекликается со взглядами антивакцинаторов, альтернативных целителей и тому подобное. Таким образом, конспирологи создали большой союз разнородных аудиторий, объединенных недоверием к истеблишменту и общей "миссией" – спасать невинных детей и страну от сил зла.

Из интернета в Капитолий: как теории заговора пришли в политику

Долгое время теории QAnon оставались незамеченными для широкой общественности, но с 2018 года их носители уже перестали прятаться в даркнете. Символика Q начала появляться на митингах президента Трампа. На одном из его предвыборных ралли в Тампе (Флорида) летом 2018-го группа людей в футболках с буквами Q и плакатами We are Q ("Мы – Q") стояла в первых рядах.



Сторонник QAnon / Фото AP / Matt Rourke

Это стало наглядным свидетельством того, что сумасшедшая конспирология перекочевала из Интернета в реальный мир американской политики. Как писал The Washington Post, "маргинальный культ заговора перепрыгнул с онлайн-форумов прямо в толпу на турне Трампа".

С тех пор сторонников QAnon все чаще можно было увидеть на различных политических мероприятиях – от митингов против карантина до акций в поддержку полиции. Они узнавали друг друга по символам Q, лозунгом WWG1WGA и иногда даже публично произносили так называемую "присягу Q" – своеобразный девиз верности движения. Вскоре конспирология начала проникать и в сами властные структуры. В 2020 году сразу несколько сторонников QAnon баллотировались в Конгресс США. По данным организации Media Matters, в праймериз Республиканской партии в том году участвовали более 50 кандидатов, которые в той или иной степени распространяли месседжи Q.

По меньшей мере двое из них одержали победу. Самый известный пример – Марджори Тейлор Грин, предпринимательница из Джорджии, которая открыто поддерживала QAnon и называла Q патриотом. Ее избрание в Палату представителей осенью 2020 года привлекло всеобщее внимание: впервые конспирологическое движение фактически получило своего представителя в федеральной власти. Еще одна республиканка, Лорен Боберт из Колорадо, также проявляла интерес к теориям QAnon во время кампании. Руководство Республиканской партии сначала медлило с оценками этого феномена – как отмечало Politico, партийные боссы долго считали QAnon "какой-то интернет-штучкой" и не придавали значения его проникновению в свои ряды.

Лишь когда Грин и несколько других одиозных фигур стали источником скандалов, республиканцы вынужденно дистанцировались. В октябре 2020-го Палата представителей (где большинство составляли демократы, но и немало республиканцев присоединились) приняла резолюцию с осуждением QAnon как "безосновательного движения, не имеющего места в политике". Это двухпартийное заявление поддержал 371 конгрессмен, хотя 17 республиканцев голосовали против – некоторые под предлогом защиты свободы слова.

Показательно, что непосредственно перед голосованием автор резолюции Том Малиновски получил серию угроз жизни – после того как Республиканский предвыборный комитет запустил рекламу, что лживо обвиняла Малиновски в "защите сексуальных преступников" и фактически подпитывала нарратив QAnon. Это наглядно продемонстрировало опасность заигрывания с конспирологией: даже опровергнутый вымысел может спровоцировать реальное насилие против тех, кто стал его мишенью.

Действительно, от слов сторонники QAnon не раз переходили к действиям. Федеральное бюро расследований еще в 2019 году предупредило, что радикализация из-за конспирологических теорий представляет потенциальную террористическую угрозу внутри страны. В служебном бюллетене ФБР теории типа QAnon прямо названы возможным источником экстремизма и преступлений на почве вымыслов.

К сожалению, эти опасения подтвердились. С 2019 по 2021 год в США было зафиксировано несколько резонансных инцидентов, связанных с фанатиками QAnon. В одном случае женщина похитила собственных детей, чтобы "спасти" их от мнимого заговора; в другом – мужчина убил своего брата, считая его причастным к "клике" (оба преступления совершены под влиянием теорий заговора).

Апогеем стало 6 января 2021 года, когда толпа ультратрампистов штурмовала Капитолий: среди тех, кто громил здание Конгресса, было немало флагов и символики QAnon. Одна из участниц штурма, военная ветеранка Эшли Беббит, погибла от пули полиции – как выяснилось, она была ярой сторонницей QAnon и верила, что действует ради высшей миссии.

Президент Трамп и сам нередко подыгрывал заговорщикам – то ли намеренно, то ли из политического расчета. В течение своего первого срока он не раз ретвитил сообщения QAnon-активистов (по подсчетам Politico, более 130 раз), фотографировался в Овальном кабинете с известными теоретиками заговора и публично отказывался осудить движение QAnon. На прямой вопрос журналистов в 2020 году Трамп ответил: "Я слышал, что они любят меня и очень против педофилии. Разве это плохо?".

Фраза They fight it very hard ("они усердно с этим борются"), сказанная президентом о мнимом заговоре педофилов, фактически прозвучала как одобрение в адрес QAnon. Такое снисходительное отношение первого лица государства добавляло конспирологам уверенности. Зато после смены администрации официальный Вашингтон занял более жесткую позицию.

В июне 2021 года министерство внутренней безопасности США впервые включило адептов QAnon в список групп, нуждающихся в мониторинге из-за риска насилия. Власти и экспертные круги все громче заявляют, что массовая вера в вымышленные заговоры представляет угрозу для демократии.

Нонсенс остается нонсенсом – разве что он начинает убивать. А конспирологическое мышление, особенно когда его поддерживает сам президент (имеется в виду Трамп – 24 Канал), – это экзистенциальная угроза,

– писал The Atlantic накануне выборов 2020 года.

Этот тренд продолжился и накануне выборов 2024 года – поддержка Трампа среди QAnon-сторонников достигала 80%, тогда как только 20% имели благосклонное отношение к Камале Харрис. Большинство из сторонников теории заговора считали, что в случае победы Харрис станет диктатором, но аналогичный страх перед Трампом выражают только 22%, говорилось в сообщении Public Religion Research Institute.

В конце концов Трамп одержал победу. И пока значительная часть людей живет в вымышленном мире, где за кулисами правят тайные секты, демократия оказывается под ударом. Ведь трудно найти общий язык и искать компромисс, когда у граждан – разные картины мира. Впрочем, история Америки уже не раз показывала, что эпидемии массовой иррациональности рано или поздно утихают. "Сатанинская паника" 1980-х исчезла, оставив после себя лишь воспоминания и уроки. Возможно, так произойдет и с QAnon – со временем его пророчества замолкнут, а адепты растворятся в других субкультурах.