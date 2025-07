Созданное Дональдом Трампом движение MAGA (Make America Great Again), десятилетия державшееся на безусловной вере в самого Трампа, этим летом во время раскола в своих рядах начало напоминать не так иерархическую организацию, как религиозную секту. Сперва Иран, потом Украина. А дальше разразилась тема, которая всегда казалась священной для последователей MAGA, а именно – "таинственное" дело Джеффри Эпштейна.

Во всех трех случаях президент Трамп оказался "недостаточно верным" общим идеалам. И те, кто еще вчера носил его лозунги на кепках, сегодня – в открытом конфликте со своим лидером.

24 Канал проанализировал, как именно разваливается единство между Трампом и его движением – и почему сам президент США, несмотря на все свои крайности, может оказаться последним сдерживающим фактором перед тем, как MAGA окончательно превратится из политики в культ.

Трамп больше не соответствует MAGA-идеалам?

Движение, которое десять лет пело в унисон с Дональдом Трампом, постепенно переходит на крик отчаяния. И проблема не только в том, что некоторые из ультраправых больше не видят в президенте настоящего пророка и "революционера". Проблема в том, что сам Трамп все меньше похож на олицетворение MAGA. В нем все еще остается много элементов от культовой фигуры, но все меньше – от идеолога.

Если уж искать аналогии, то Трамп в 2025-м – это Горбачев позднего СССР, то есть лидер, который еще имеет рычаги, но уже не контролирует идеологию собственного движения.

У Горбачева было телевидение, армия, номенклатура, но не было доверия аппарата. У Трампа – все опросы, партийная дисциплина, пока еще довольно высокий уровень поддержки населения, но радикальная часть базы начинает шептать, а часто и кричать, что он "предал" Америку – Украину, Ираном или делом Эпштейна.



Горбачев говорил о "новом мышлении" и "перестройке", когда КПСС хотела стабильности. Трамп ищет компромиссы с НАТО, с союзниками, с оборонным бюджетом, пока MAGA вопит: "Мы за это не голосовали". И главное, что в обоих случаях движение живет уже не благодаря, а вопреки собственному лидеру.

Financial Times прямо пишет, что "Трамп и MAGA больше не одно целое" – их единство скорее походит на привычку, чем на настоящую политическую симфонию.

Движение – это интеллектуалы, доноры, онлайн-радикалы из базы поддержки. Они имеют интенсивные убеждения. У Трампа же их просто нет.

Это не означает, что президент теряет влияние. Наоборот – его харизма, рейтинг и способность реализовывать основные приоритеты MAGA, вроде антивакцинаторства или борьбы с "глубинным государством" (в которое он сам не очень верит) обеспечивают лояльность партийного истеблишмента. Но что-то внутри движения изменилось или даже сломалось. The Atlantic называет это "одним из самых шокирующих политических моментов последнего времени", когда MAGA впервые открыто бунтует против собственного вождя.

Вместо абсолютного контроля Трамп все больше напоминает классического политика, который вынужден балансировать между противоречивыми требованиями.

От изоляционистских лозунгов до риторики о "полной капитуляции Ирана",

от публичной симпатии к Путину – до новых сигналов в поддержку Украины.

И чем больше таких разрывов, тем более очевидным становится тот факт, что MAGA начинает жить отдельной жизнью. Возможно, впервые с 2015 года.



Дональд Трамп в кепке MAGA / Фото Getty Images

Трамп возвращается к поддержке Украины – это раздражает MAGA-радикалов

Дональд Трамп, который не так давно еще смеялся над своим предшественником Джо Байденом за "очень глупое решение" разрешить украинцам бить по российской территории, теперь неожиданно заговорил о поддержке Украины. Пока только косвенно, однако обещание продать оружие союзникам по НАТО, чтобы те передали его Украине, звучит довольно прозрачно. Да еще и в сопровождении заявления из Овального кабинета, что американский налогоплательщик при этом "ничего не теряет".

Для умеренного наблюдателя это выглядит как типичная трамповская тактика: сказать одно, намекнуть на второе и сделать третье. Но для ультра-MAGA это прозвучало как тотальная измена. Марджори Тейлор Грин, одна из главных икон движения, на прошлой неделе взорвалась в медиа:

Это не то, за что мы голосовали. Это нарушение обещаний, которые мы давали людям. Это не America First. Это интервенционизм, только под другим соусом,

– заявила она The New York Times.



Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге / Фото ОП

И дело не только в расходах. Грин говорит прямо, что "налоги американцев идут на эту войну". По ее мнению Штаты все равно оплачивают расходы на оборону Украины – через обучение, логистику, взносы в НАТО. Но еще более красноречивой является ее другая цитата:

Никто не думает об Украине. Люди думают о своих счетах, о разбитой дороге перед домом. Они не могут купить дом. А мы говорим о Киеве.

Но несмотря на громкие заявления – реальность в зале Конгресса оказалась жестче, чем в твиттере (Х). Поправка Грин в оборонный бюджет, которая имела целью полностью остановить финансирование Украины, с треском провалилась. Только 71 голос "за" – 351 "против", включая всех демократов и две трети республиканцев. Даже в ее собственной партии большинство решило, что поддерживать Трампа – это одно, а откровенно "сливать" Украину – совсем другое.

Этот диссонанс между интернет-риторикой MAGA и политической реальностью – симптоматичен. Движение требует радикализма, пока Трамп как настоящий политик пытается маневрировать и искать компромиссные решения. Американские государственные институты пока удачно держат этот баланс. Вопрос только – насколько долго это продлится?

Financial Times обращает внимание на ключевой нюанс. Трамп – прагматик. Ему может нравиться Путин, потому что тот умеет льстить, одновременно ему может не нравиться помощь Украине, потому что это стоит денег. Но это – личностная, а не идеологическая позиция, и именно поэтому она имеет способность меняться. А вот у части MAGA вся суть заключается в идеологии, где Россия – форпост "христианской цивилизации", которая противостоит мусульманам, китайским коммунистам, ЛГБТ-пропаганде, американскому глубинному государству, устаревшим порядкам и тому подобное. В этом перечне почестей Москве, каждый адепт MAGA-движения может с легкостью выбрать любимую дезинформацию о российском государстве и открыто ее поддерживать.

В этом смысле, как ни парадоксально, Трамп становится "слишком мягким" для собственного движения. Президент оставляет себе место для маневра, а вот у MAGA такого пространства уже нет, им нужны решения, и решения эти должны быть радикальные.

Бомбардировка Ирана стала выстрелом в спину MAGA

Вторым и значительно более громким фронтом MAGA-раскола стал Иран. Когда Дональд Трамп в июне отдал приказ нанести удар по ядерным объектам иранского режима, часть его команды праздновала "решительность" президента.



Последствия авиаудара США по территории Ирана / Спутниковый снимок Maxar Technologies

Однако главные звезды MAGA-вселенной – Такер Карлсон, Стив Бэннон, Марджори Тейлор Грин в унисон кричали о "предательстве". Карлсон, который еще год назад открывал предвыборные митинги Трампа, теперь уже прямым текстом выдал:

Вы не заставите меня поверить, что иранцы – мои враги. Это уже какой-то Оруэлл. Я свободный человек. Вы не скажете мне, кого я должен ненавидеть,

– сказал Карлсон.

Стив Бэннон добавил еще более мрачный прогноз, мол "это может подорвать всю коалицию. А хуже всего – помешает нам депортировать нелегалов". Очевидно, в MAGA каждая запущенная или переданная союзникам ракета отдаляет страну от святой мечты – массовой высылки мигрантов.



Такер Карлсон и Стив Бэннон обсуждают тему Ирана / Скриншот из шоу Такера Карлсона

Карлсон, обычно сдержанный в прямой критике Трампа, начал открыто набрасывать президенту США обвинения. В соцсетях он призвал своих коллег по консервативному лагерю "надавить на президента", чтобы тот снова стал тем самым Дональдом, который обещал им "никаких войн".

Кто-то, пожалуйста, объясните этому придурковатому Такеру Карлсону, что ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ!

– ответил ему Трамп в своих лучших традициях.

Здесь важно заметить, что когда президент США называет своего бывшего главного пропагандиста "придурковатым", это уже не просто ссора – это официальное расставание на публику. Между тем Марджори Тейлор Грин поддержала Карлсона и заявила, что "войны, интервенции и смена режимов – это Америка в конце, а не в первую очередь".

Чтобы как-то успокоить MAGA, Трамп начал бросаться противоречивыми сигналами. Сначала он намекнул, что знает, где скрывается аятолла Хаменеи, однако "не хочет его убивать – пока". Затем опубликовал требование "БЕЗУСЛОВНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ ИРАНА". Так выглядит внешняя политика, сваренная на злости американского президента.

Это не стратегия, это оскорбление. Трамп не хочет воевать – он хочет, чтобы ему подписали соглашение, когда он этого требует. И когда этого не происходит – на сцену выходит "тот самый Трамп из заголовков",

– Financial Times метко описывает его логику.

Но для MAGA этого недостаточно. Движение, выросшее на ненависти к "вечным войнам", видит в любой бомбардировке Ирана не внешнеполитическую тактику, а предательство идеалов всего движения. И если Трамп еще способен маневрировать между изоляционизмом и риторикой силы, то Карлсон и компания – уже нет.

Именно поэтому мы и выбрали Трампа. Потому что он был первым президентом в моей жизни, который не начал новую войну,

– написал Чарли Кирк, один из самых известных голосов MAGA.

Кирк также предупредил, что раскол внутри MAGA "может уничтожить нашу инерцию". Собственно, уничтожение уже началось. Ведь когда твое движение – это культ личности, в котором сама личность переходит на "темную сторону", – разрыв неизбежен. Иран стал не просто внешним фронтом, а вызвал полноценный внутренний разрыв.

Дело Эпштейна загнало последний гвоздь в гроб единства MAGA

Ни одна тема не раскалывает MAGA изнутри так фатально, как старая добрая конспирология. И если Украина и Иран ударили по внешней политике, то дело Джеффри Эпштейна – это уже внутреннее священное писание, к которому лучше не прикасаться без перчаток. Дональд Трамп коснулся – и едва не потерял руку.



Протестующий размещает на городском борде совместное фото Трампа и Эпштейна / Фото AP

Кто такой Джеффри Эпштейн Американский финансист и осужденный сексуальный преступник, которого арестовали в 2019 году по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Его связи с политиками, бизнесменами и медийными фигурами – от Билла Клинтона до принца Эндрю – сделали дело одним из самых резонансных в США.



В августе 2019 года его нашли мертвым в тюремной камере. По официальной версии он совершил самоубийство. Но уже несколько лет сторонники теорий заговора утверждают, что его "убрали", потому что он "знал слишком много" и якобы имел "список клиентов". Для части MAGA-движения эта история стала доказательством существования "глубинного государства" и всевластной элиты, которая готова пойти на все, чтобы скрыть собственные преступления.

И вот после того, как Минюст США и ФБР опубликовали совместный меморандум, в котором официально подтвердили, что "Эпштейн совершил самоубийство", "клиентского списка не существует", а "доказательств заговора не найдено", – правый интернет завопил с новой силой. Потому что дело не в том, что кто-то поверил в документ, а в том, что сам Трамп признал его авторитет и потребовал от своей базы забыть об этом и "двигаться дальше".

Реакция была взрывной. В соцсетях, на подкастах, в чатах правых инфлюенсеров взорвалась новая фаза MAGA-драмы, ведь были преданы не только сами участники движения, была "предана сама истина". На одной из недавних конференций Turning Point USA Трамп получил самый громкий недовольный гул толпы – именно во время упоминания об Эпштейне.

Один из самых шокирующих моментов, когда Трамп впервые оказался на неправильной стороне конспирологии, которую сам годами подпитывал,

– описывает это The Atlantic.

Разъяренный Трамп ответил с характерной ему прямотой:

Мои БЫВШИЕ сторонники проглотили эту ерунду целиком и полностью – наживку, крючок и всю удочку,

– написал он, очевидно шокирован, что больше не может управлять собственноручно раскрученным мифом.

Дело не в юридической истине. Для MAGA история Эпштейна – это не скандал, а символ. Как сказала Натали Винтерс на подкасте Бэннона: "Это в самой основе MAGA. Это история о том, кто реально контролирует эту страну".

И когда оказалось, что Трамп не хочет (или не может) "раскрыть истину", многие в движении увидели в нем не мессию, а еще одного слугу "глубинного государства". В самых радикальных уголках X даже начали звучать предположения: а вдруг и сам Трамп в тех списках?

Настоящим ускорителем этого взрыва стала сама платформа X, которая после покупки Илоном Маском превратилась в главную трибуну MAGA-фантазий. Как пишет Politico, именно Маск открыл "новый портал в ад", когда опубликовал (и потом удалил и извинился) пост, где прямо обвинил Трампа, что тот не хочет публиковать "файлы", потому что сам же в них и фигурирует.



Скриншот удаленного твита Илона Маска о прямой причастности Трампа к "файлам Эпштейна"

И хотя прямых доказательств не было, огонь уже горел. А подкидывали в него не только блогеры, но и знакомые Трампу лица, такие как Такер Карлсон или Бенни Джонсон. И все пишут об этом в X, где теперь теории заговора не вытекают из подполья, а льются на пользователей прямо с главной страницы.

Это уже не активисты – это настоящий онлайн-инквизиториум. И для MAGA-движения это не проблема – это стиль жизни,

– говорит профессор Рене ДиРеста, которая исследует информационные экосистемы.

В некотором смысле, этот кризис даже глубже разногласий по поводу войн в Украине и Израиле. Потому что он ставит под сомнение нечто фундаментальное, когда фанатики ставят себе вопрос: "можно ли оставаться своим для MAGA, если ты больше не веришь в заговор?" И ответ, похоже, все чаще – нет.

Почему эпоха после Трампа может стать хуже для республиканцев?

Десять лет назад Трамп казался настоящим политическим катаклизмом, но сегодня все чаще походит на предохранитель, который сдерживает извержение вулкана, названного его же именем. Трамповская противоречивость, нарциссизм и тактическая гибкость – все это до сих пор раздражает умеренных американцев. Но по сравнению с тем, что прорастает изнутри MAGA, сам Дональд выглядит едва ли не самым сдержанным.

Мы должны серьезно рассматривать мнение, что Трамп – это смягчающий фактор в движении, который без него станет гораздо более доктринальным. Больше христианского национализма. Больше паранойи. Больше идеологии,

– описывает это Financial Times – довольно жестко, но точно.



Предвыборная программа Трампа строилась вокруг крайних идей MAGA-движения / Фото Getty Images

Иначе говоря, пока движение держалось на личности, в нем еще было место для противоречий: быть против Китая, но за Орбана; презирать вакцины, но поддерживать президента, чтобы продвигать программы по вакцинации во время пандемии ковида; ненавидеть "зарубежные войны", но иногда посылать оружие, потому что так решил лидер.

Но после Трампа это место может занять кто-то гораздо более жесткий. Джей Ди Вэнс, Тейлор Грин, возможно, кто-то еще – с теми же взглядами, но уже без тормозов в своем радикализме, которые имеет Трамп. Они не смогут блефовать или жонглировать – им придется отвечать перед движением, которое больше не будет терпеть гибкости.

В культе личности всегда остается место для волевого решения. В культе идеи – только инструкция. И чем дальше MAGA движется от Трампа, тем больше эта инструкция напоминает манифест. Проблема для самой Республиканской партии заключается в том, что все более радикальные голоса участников MAGA начинают медленно маргинализировать консерватизм как таковой, что в конечном итоге может отпугивать электорат или сделать его более равнодушным. В конце концов это только добавляет веса Демократической партии и ее сторонникам.