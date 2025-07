Сатаністи, секти й таємна війна Трампа: як теорії змов роз'їдають Америку зсередини

У Сполучених Штатах вже не перший рік ширяться химерні теорії змови – від містичного культу QAnon до вигадок про "адренохром" і таємні педофільські секти серед еліт. Ці конспірологічні рухи, колись маргінальні, тепер впливають на мільйони людей і навіть успішно просочуються в політику.

Перед виборами 2024 року 80% прихильників QAnon підтримували кандидатуру Трампа та вважали, що за правління Гарріс у державі настане диктатура.

Про те, як виник феномен QAnon, у що вірять його адепти, якими шляхами поширюються ці ідеї та як реагує на них суспільство і влада та до чого тут Трамп – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Від Pizzagate до великої змови QAnon

У жовтні 2017 року на анонімному форумі 4chan з'явився загадковий користувач під псевдонімом Q Clearance Patriot, який назвав себе посадовцем із допуском до секретної інформації. Цей Q почав публікувати туманні повідомлення – крихти натяків про начебто епічну таємну війну, яку президент Дональд Трамп веде проти всесвітнього "глибинного державного" зла.

Передумови для появи такого руху вже назрівали: роком раніше, під час виборчої кампанії 2016-го, соцмережами рознесли безпідставну історію про буцімто існування у Вашингтоні підпільного притону педофілів, до якого причетні соратники Гілларі Клінтон. Ця вигадка отримала назву Pizzagate і ледь не призвела до трагедії – у грудні 2016-го озброєний фанат теорії відкрив стрілянину в піцерії Comet Ping Pong, де, на його думку, утримували дітей.

Хоча змову навколо Pizzagate швидко спростували журналісти та правоохоронці, явище нікуди не зникло. Навпаки, вже через рік воно переросло в набагато масштабніший конспірологічний рух. Новоявлена теорія отримала назву QAnon (від Q + anonymous).

Якщо першоджерелом була поодинока фейкова сенсація про піцерію, то QAnon від самого початку позиціонувався як всеосяжна, майже міфологічна картина світу. Адепти QAnon вірили, що загадковий Q передає їм зашифровані пророцтва про "буревій", близький день розплати, коли Трамп викриє і розгромить таємний злочинний синдикат політичної верхівки.



Фанати Трампа носять футболки з відсиланням на QAnon / Фото The Washington Post

Саме фраза calm before the storm ("тиша перед бурею"), мимохідь кинута Трампом у жовтні 2017 року, була сприйнята прихильниками змови як знак до дії. Відтоді конспірологічний серіал QAnon лише набирав обертів.

Сатаністи, педофіли та адренохром: у що вірять прихильники теорій змови

Основне послання QAnon звучить настільки неймовірно, що важко повірити, ніби хтось сприймає його серйозно. За даними The New York Times, QAnon ставить за основу тезу, нібито світом керує зловісна змова – секретна кліка сатаністів-педофілів, до якого входять високопоставлені демократи, голлівудські знаменитості та інші представники "ліберальної еліти".

Фігурують і конкретні "лиходії": серед названих імен – Гілларі Клінтон, Барак Обама, Джордж Сорос, актори Опра Вінфрі, Том Генкс, Еллен Дедженерес, навіть Папа Римський Франциск і Далай-лама. Їх звинувачують не лише в педофілії та торгівлі дітьми, а й у ще більш гротескних злочинах. Як стверджує NYT, прихильники QAnon вірять, що члени цього "культу" викрадають і катують дітей, вбивають їх у сатанинських ритуалах, а потім п'ють їхню кров, щоб добути особливу речовину для продовження життя.

Ця міфічна речовина має назву адренохром – її буцімто отримують з адреналінових залоз наляканих жертв. "Вони викрадають, катують і вбивають дітей у рамках сатанинського ритуалу, а також для того, щоб добути з крові еліксир життя під назвою адренохром", – так описав переконання QAnon журналіст Кевін Руз у репортажі CNN.

Фактично, маємо справу зі сучасною реінкарнацією стародавніх міфів про "криваві жертвоприношення" – конспірологи QAnon перебрали на озброєння мотиви середньовічних наклепів про "криваві ритуали" та панічних чуток 1980-х про сатаністів, що нібито масово знущаються з дітей. При цьому вороги у QAnon окреслені цілком сучасні: змова приписується політичним суперникам Дональда Трампа і прогресивним публічним фігурам. На думку соціологів, це прямий відгомін так званої "сатанинської паніки" кінця ХХ століття, лише переорієнтований на нові мішені.

Коли я вперше почула про QAnon, то подумала: "Ну от, знову почалося",

– згадує дослідниця Мері Де Янг, яка вивчала такі випадки у 1980-х.

Тоді в США ширилися безпідставні звинувачення в сатанинському ритуальному насильстві над дітьми – тільки роль лиходіїв відводили працівникам дитячих садків. Сьогодні ж, як відзначає NPR, теорія QAnon висуває ті самі моторошні обвинувачення, але адресує їх вже не містичним "культистам", а конкретним публічним особам – переважно демократам у владі.

Популярність таких сюжетів пояснюється їх емоційним зарядом: образ "викрадачів дітей" апелює до первісних страхів і легко викликає суспільне обурення, незалежно від абсурдності доказів. У цій маніхейській історії є і позитивний герой – сам 45-й та 47-й президент США. За легендою QAnon, Дональд Трамп був таємно завербований патріотично налаштованими генералами, щоби балотуватися в президенти та зруйнувати владу зловісної кліки.

Трамп у цій міфології – месія, "обраний" для спасіння Америки. Прихильники QAnon переконані, що він веде приховану війну, результатом якої стане "Велике пробудження" – масові арешти та страти зрадників-"глобалістів", очищення країни від впливу темних сил і повернення до традиційних цінностей.

Свої повідомлення загадковий Q часто завершує фразою-символом: WWG1WGA (Where We Go One, We Go All – "Куди йде один, туди йдемо всі"), що стала девізом спільноти.

У риториці QAnon переплелося все – від християнських мотивів (боротьба добра і зла, пророцтва про апокаліпсис) до класичних антисемітських кліше. Наприклад, серед "ляльководів" світового зла в теорії фігурує родина Ротшильдів – відома єврейська династія банкірів, яку конспірологи виставляють ледь не головними сатаністами на чолі культу. Такі наративи фактично переказують сюжет "Протоколів сіонських мудреців" – столітньої фальшивки про єврейську змову.

Тож не дивно, що The Washington Post ще у 2018 році відкрито назвала QAnon "божевільним конспірологічним культом з расистськими та антисемітськими підтекстами".



Прихильники Трампа на передвиборчому мітингу піднімають свої телефони з повідомленнями про теорію змови QAnon / Getty Images

Який зв'язок між Епштейном і QAnon Цікаво, що прихильники QAnon мають свій погляд на "списки Епштейна", фінансиста-експлуататора малолітніх, який дружив із впливовими американцями, зокрема з Трампом. Після смерті Джеффрі Епштейна у 2019 році – за офіційною версією, самогубства – з’явилася маса підозр і теорій змови. Незвичайні обставини смерті, відсутність відео, помилки охорони та переломи на шиї лише підживили сумніви. Фраза "Епштейн не вчиняв самогубство" швидко стала мемом і з часом проникла в політичний та медійний простір.



Конспірологи, особливо з руху QAnon, сприйняли смерть Епштейна як підтвердження своїх ідей про "глобальну змову педофілів", у якій замішані політики й еліти. Епштейн, який мав зв’язки з впливовими особами, став у їхньому уявленні ключем до викриття "глибинної держави". Оприлюднення даних про його польоти лише зміцнило переконання в існуванні "списку Епштейна". Навіть коли нові документи не містили сенсацій, змовники або їх ігнорували, або знаходили нові пояснення. Деякі політики, як-от конгресмен-республіканець Пол Гозар, відкрито підігрували цим настроям. Тож тема смерті Епштейна перетворилася на елемент політичної міфології в середовищі прихильників QAnon і частини республіканців.

Попри фантастичність і відверту неправдивість усіх цих тверджень, для десятків тисяч людей QAnon поступово перетворився на щось на кшталт секти або навіть квазірелігії. Видання The Atlantic застерігало, що QAnon – це не лише теорія змови, а рух, "об'єднаний масовим відкиненням розуму, об'єктивності та інших цінностей Просвітництва", своєрідне народження нової релігії.

Дійсно, багато в чому поведінка прихильників QAnon нагадує релігійний культ: вони беруть участь у спільних "ритуалах" (онлайн-читання та тлумачення загадкових дописів Q), чекають приходу месії та Страшного суду над ворогами, імунні до зовнішніх аргументів.

До складу QAnon вже включені елементи інших відомих конспірологій: тут і "правда" про вбивство Джона Кеннеді, і вигадки про таємні експерименти над НЛО, і заперечення терактів 11 вересня. Усе, що резонує з антиелітарними настроями та недовірою до офіційних версій, стає частиною гнучкого міфу QAnon. Утім, стрижнем цієї віри залишається саме образ могутнього педофільського культу.

Існування глобальної кліки педофілів – це центральний постулат QAnon, у який вірять майже всі його прихильники,

– зазначає The New York Times.

А головний меседж руху зводиться до того, що "тільки Трамп може нас врятувати".

Соцмережі як каталізатор конспірології

Рух QAnon народився у сумнівних куточках інтернету, але дуже швидко вирвався звідти та заполонив значно ширші аудиторії. Якщо на початку його "колискою" були анонімні іміджборди на кшталт 4chan і 8chan, то вже за кілька років контент QAnon заполонив мейнстримні соціальні мережі.

The New York Times відзначала, що у 2020 році соцмережі Twitter, Facebook, Instagram заполонила хвиля дезінформації, натхненної QAnon – від фейків про COVID-19 й "антифа" до теорій змови навколо виборів і протестів Black Lives Matter.

Конспірологи активно використовували алгоритми соцмереж, щоб розширити свою аудиторію: вони додавалися у сторонні групи, запускали невинні на вигляд гештеги, прагнучи "зачепити" людей, далеких від політики. Зокрема, в 2020-му прихильники QAnon масово взялися просувати хештег #SaveTheChildren ("врятуйте дітей"), традиційно пов'язаний із боротьбою проти дитячої експлуатації. Вони публікували емоційні пости про необхідність захистити дітей від педофілів, наповнюючи їх натяками на "таємні змови демократів".

Як писало Associated Press, чимало користувачів соціальних мереж уперше познайомилися з QAnon саме через такі пости про дитячий трафік з гештегом #SaveTheChildren.



Прихильники QAnon з плакатами #SaveTheChildren / фото AP

У серпні 2020-го цей [ештег вибився в тренди, зібравши понад 800 тисяч дописів за тиждень, перш ніж модерація Facebook та Instagram спробувала загальмувати цю хвилю, перенаправляючи людей на офіційні ресурси реальної благодійної організації Save the Children. Та навіть після втручання платформ конспірологічний вал уже було не спинити – дописи та меми, що начебто "захищають дітей", продовжували непомітно затягувати користувачів у орбіту QAnon.

Інший улюблений майданчик теоретиків змови – YouTube. Через алгоритми рекомендацій відеоплатформи відверто фейкові сенсації потрапляли на очі мільйонам глядачів. На це звертала увагу The Washington Post: ютуб-ролики з голослівними "викриттями" голлівудських педофілів з'являлися у топі пошуку по іменах відомих осіб.

Лише після хвилі критики 2018 року YouTube та інші соцмережі почали перегляд політик модерації. Протягом 2020-го компанії поступово запровадили заборони на контент, пов'язаний з QAnon: у липні Twitter заблокував близько 7 тисяч QAnon-акаунтів і обмежив поширення ще сотень тисяч, у жовтні Facebook оголосив про повне видалення QAnon-сторінок і груп.

Проте до цього моменту рух встиг глибоко вкоренитися. QAnon створив власну екосистему альтернативних майданчиків – від сервісів типу Telegram і Gab до численних конспірологічних блогів і подкастів. Коли великі соцмережі прикрили основні канали, завсідники QAnon просто мігрували в інші куточки інтернету, що ускладнило спостереження за ними. Примітно, що значну частину нових адептів QAnon склали групи, далекі від традиційного образу "радикалів". Як з'ясували дослідники, через кампанію #SaveTheChildren до руху прилучилося багато консервативних жінок, зокрема матерів, релігійних активісток.

Конспірологія про "дітей в небезпеці" знайшла відгук у колах, які раніше цікавилися лише питаннями сім'ї чи здоров'я. Антрополог Софі Бйорк-Джеймс зазначає, що QAnon особливо привабив релігійних консервативних жінок: у церквах американського Середнього Заходу тема торгівлі людьми давно була одним з небагатьох соціальних питань, навколо яких об'єднувалися парафіяни.

Тепер же рух QAnon запропонував просте пояснення – мовляв, за більшістю випадків зникнення чи експлуатації дітей стоїть єдина могутня змова "сатаністів з уряду". Водночас і прихильникам оздоровчого руху та "нью-ейджу" QAnon зумів імпонувати – його наратив про "пробудження" й недовіру до офіційної медицини перегукується з поглядами антивакцинаторів, альтернативних цілителів тощо. Тож конспірологи створили великий союз різнорідних аудиторій, об'єднаних недовірою до істеблішменту та спільною "місією" – рятувати невинних дітей і країну від сил зла.

З інтернету до Капітолія: як теорії змови прийшли в політику

Довгий час теорії QAnon залишалися непоміченими для широкого загалу, але з 2018 року їх носії вже перестали ховатися у даркнеті. Символіка Q почала з'являтися на мітингах президента Трампа. На одному з його передвиборчих ралі у Тампі (Флорида) влітку 2018-го група людей у футболках з літерами Q і плакатами We are Q ("Ми – Q") стояла в перших рядах.



Прихильник QAnon / Фото AP / Matt Rourke

Це стало наочним свідченням того, що божевільна конспірологія перекочувала з Інтернету в реальний світ американської політики. Як писав The Washington Post, "маргінальний культ змови перестрибнув з онлайн-форумів прямо в натовп на турне Трампа".

Відтоді прихильників QAnon дедалі частіше можна було побачити на різних політичних заходах – від мітингів проти карантинних обмежень до акцій на підтримку поліції. Вони впізнавали одне одного за символами Q, гаслом WWG1WGA і подекуди навіть публічно виголошували так звану "присягу Q" – своєрідний девіз вірності руху. Незабаром конспірологія почала проникати і в самі владні структури. У 2020 році одразу кілька прибічників QAnon балотувалися до Конгресу США. За даними організації Media Matters, в праймеріз Республіканської партії того року брали участь понад 50 кандидатів, які тією чи іншою мірою поширювали меседжі Q.

Щонайменше двоє з них здобули перемогу. Найвідоміший приклад – Марджорі Тейлор Ґрін, підприємиця з Джорджії, яка відкрито підтримувала QAnon і називала Q патріотом. Її обрання до Палати представників восени 2020 року привернуло загальну увагу: вперше конспірологічний рух фактично отримав свого представника у федеральній владі. Ще одна республіканка, Лорен Боберт з Колорадо, також проявляла інтерес до теорій QAnon під час кампанії. Керівництво Республіканської партії спочатку зволікало з оцінками цього феномену – як зазначало Politico, партійні боси довго вважали QAnon "якоюсь інтернет-штучкою" і не надавали значення його проникненню у свої ряди.

Лише коли Ґрін і кілька інших одіозних фігур стали джерелом скандалів, республіканці вимушено дистанціювалися. У жовтні 2020-го Палата представників (де більшість становили демократи, але й чимало республіканців приєдналися) ухвалила резолюцію з осудом QAnon як "безпідставного руху, що не має місця в політиці". Цю двопартійну заяву підтримав 371 конгресмен, хоча 17 республіканців голосували проти – дехто під приводом захисту свободи слова.

Показово, що безпосередньо перед голосуванням автор резолюції Том Маліновскі отримав серію погроз життю – після того, як Республіканський передвиборчий комітет запустив рекламу, що брехливо звинувачувала Маліновскі у "захисті сексуальних злочинців" і фактично підживлювала наратив QAnon. Це наочно продемонструвало небезпечність загравання з конспірологією: навіть спростована вигадка може спровокувати реальне насильство проти тих, хто став її мішенню.

Справді, від слів прихильники QAnon не раз переходили до дій. Федеральне бюро розслідувань ще у 2019 році попередило, що радикалізація через конспірологічні теорії становить потенційну терористичну загрозу всередині країни. У службовому бюлетені ФБР теорії типу QAnon прямо названо можливим джерелом екстремізму та злочинів на ґрунті вигадок.

На жаль, ці побоювання підтвердилися. З 2019 по 2021 рік в США було зафіксовано кілька резонансних інцидентів, пов'язаних із фанатиками QAnon. В одному випадку жінка викрала власних дітей, аби "врятувати" їх від уявної змови; в іншому – чоловік убив свого брата, вважаючи його причетним до "кліки" (обидва злочини вчинені під впливом теорій змови).

Апогеєм стало 6 січня 2021 року, коли натовп ультратрампістів штурмував Капітолій: серед тих, хто громив будівлю Конгресу, було чимало прапорів і символіки QAnon. Одна з учасниць штурму, військова ветеранка Ешлі Беббіт, загинула від кулі поліції – як з'ясувалось, вона була затятою прихильницею QAnon і вірила, що діє заради вищої місії.

Президент Трамп і сам нерідко підігравав змовникам – чи то навмисно, чи то з політичного розрахунку. Протягом свого першого терміну він не раз ретвітив дописи QAnon-активістів (за підрахунками Politico, понад 130 разів), фотографувався у Овальному кабінеті з відомими теоретиками змовиі публічно відмовлявся засудити рух QAnon. На пряме запитання журналістів у 2020 році Трамп відповів: "Я чув, що вони люблять мене і дуже проти педофілії. Хіба це погано?".

Фраза They fight it very hard ("вони старанно з цим борються"), сказана президентом про уявну змову педофілів, фактично пролунала як схвалення на адресу QAnon. Таке поблажливе ставлення першої особи держави додавало конспірологам упевненості. Натомість після зміни адміністрації офіційний Вашингтон зайняв жорсткішу позицію.

У червні 2021 року міністерство внутрішньої безпеки США вперше включило адептів QAnon до списку груп, що потребують моніторингу через ризик насильства. Влада та експертні кола дедалі гучніше заявляють, що масова віра у вигадані змови становить загрозу для демократії.

Нонсенс залишається нонсенсом – хіба що він починає вбивати. А конспірологічне мислення, особливо коли його підтримує сам президент (мається на увазі Трамп – 24 Канал), – це екзистенційна загроза,

– писав The Atlantic напередодні виборів 2020 року.

Цей тренд продовжився і напередодні виборів 2024 року – підтримка Трампа серед QAnon-прихильників сягала 80%, тоді як лише 20% мали прихильне ставлення до Камали Гарріс. Більшість з прихильників теорії змови вважали, що у разі перемоги Гарріс стане диктатором, але аналогічний страх перед Трампом висловлюють тільки 22%, мовилося у повідомленні Public Religion Research Institute.

Врешті Трамп здобув перемогу. І поки значна частина людей живе у вигаданому світі, де за лаштунками правлять таємні секти, демократія опиняється під ударом. Адже важко знайти спільну мову і шукати компроміс, коли у громадян – різні картини світу. Утім, історія Америки вже не раз показувала, що епідемії масової ірраціональності рано чи пізно вщухають. "Сатанинська паніка" 1980-х зникла, залишивши по собі лише спогади та уроки. Можливо, так станеться і з QAnon – з часом його пророцтва замовкнуть, а адепти розчиняться в інших субкультурах.